КЖД меняет расписание движения электричек с 10 декабря
Калининградская железная дорога вводит расписание движения пригородных поездов на 2017/2018 год. Изменения в графике движения электричек вступают в силу с 10 декабря.
Калининградская железная дорога вводит расписание движения пригородных поездов на 2017/2018 год. Изменения в графике движения электричек вступают в силу с 10 декабря.
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При этом в новом расписании на 2017/2018 годы изменяется нумерация поездов на двух направлениях. Так, поезда Балтийского направления №№ 6402/6417 с 10 декабря будут курсировать под №№ 6400/6407, а на маршруте о.п Киевская — Гурьевск нумерация поездов №№ 6463/6364 изменена на №№ 6367/6368.
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