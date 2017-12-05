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17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

КЖД меняет расписание движения электричек с 10 декабря

Калининградская железная дорога вводит расписание движения пригородных поездов на 2017/2018 год. Изменения в графике движения электричек вступают в силу с 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба КЖД, в сравнении с действующим расписанием, количество маршрутов (включая внутригородские) и курсирующих на них поездов не изменяется.

При этом в новом расписании на 2017/2018 годы изменяется нумерация поездов на двух направлениях. Так, поезда Балтийского направления №№ 6402/6417 с 10 декабря будут курсировать под №№ 6400/6407, а на маршруте о.п Киевская — Гурьевск нумерация поездов №№ 6463/6364 изменена на №№ 6367/6368.

По осеннее-зимнему графику текущего года Калининградская пригородная пассажирская компания обеспечивает перевозки пассажиров 54 пригородными поездами по 10 маршрутам.

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