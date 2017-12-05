Пермский край до 2023 года намерен вложить 1,8 млрд рублей в развитие спортивной инфраструктуры
Пермь. 5 декабря.
Пермь. 5 декабря.
По итогам проверки спортивной материальной базы выяснилось, что четверть объектов требуют капремонта или модернизации.
По данным краевого министерства спорта, в регионе системно занимается спортом 32% жителей, из них большая часть приходится на дошкольников, учащихся школьных и высших учебных заведений. При этом обеспеченность спортивными объектами в регионе, по данным
В частности, при школах построено 13 объектов: восемь межшкольных стадионов, пять спортплощадок и пять хоккейных коробок. Кроме того, отремонтировано девять школьных спортзалов. Строятся ФОК в Верещагино, Березниках и ледовая арена в Губахе.
«Консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры региона составит 1,8 млрд рублей на следующие пять лет. Средства будут направлены, в частности, на строительство спортивных площадок, школьных и межшкольных стадионов,
По мнению главы региона Максима Решетникова, запрос жителей края на спорт и здоровый образ жизни возрастает, а развитие массового спорта и спорта высших достижений — один из приоритетов молодежной политики в регионе.
«Тренд позитивный, и наша задача — создать все условия для того, чтобы люди имели возможность в любое время, в соответствии со своими склонностями и знаниями, заняться спортом. Причем важно, чтобы условия были созданы и для школьников, и для молодежи, и для взрослого населения, и конечно, для старшего поколения», — цитирует