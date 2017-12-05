Пермский край до 2023 года намерен вложить 1,8 млрд рублей в развитие спортивной инфраструктуры

По итогам проверки спортивной материальной базы выяснилось, что четверть объектов требуют капремонта или модернизации.

По данным краевого министерства спорта, в регионе системно занимается спортом 32% жителей, из них большая часть приходится на дошкольников, учащихся школьных и высших учебных заведений. При этом обеспеченность спортивными объектами в регионе, по данным пресс-службы, составляет более 35% от норматива. Несмотря на то, что этот показатель выше среднероссийского (29,9%), правительство региона в текущем году приняло меры по возведению новых спортивных сооружений.

В частности, при школах построено 13 объектов: восемь межшкольных стадионов, пять спортплощадок и пять хоккейных коробок. Кроме того, отремонтировано девять школьных спортзалов. Строятся ФОК в Верещагино, Березниках и ледовая арена в Губахе.

«Консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры региона составит 1,8 млрд рублей на следующие пять лет. Средства будут направлены, в частности, на строительство спортивных площадок, школьных и межшкольных стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, хоккейных коробок», — отмечается в сообщении.

По мнению главы региона Максима Решетникова, запрос жителей края на спорт и здоровый образ жизни возрастает, а развитие массового спорта и спорта высших достижений — один из приоритетов молодежной политики в регионе.