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14:22 (мск), источник: VN.ru

Врио губернатора намерен привлечь федеральные деньги на строительство метро

Привлечь федеральные средства на строительство метро в Новосибирске рассчитывает врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Город имеет шанс получить такое финансирование в случае подготовки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Руководитель региона сообщил, что надеется привлечь на строительство метро федеральные средства в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

«По поводу строительства метро — обязательно такие планы есть. И я рассчитываю, что проведение чемпионата мира по хоккею и строительство ледового дворца также будут толчком для решения этого вопроса, — ответил на вопросы по поводу планов развития метро в Новосибирске врио губернатора Андрей Травников на еженедельной встрече с журналистами пятого декабря. — Вы можете сами наблюдать, какой мощный толчок к развитию получила транспортная инфраструктура в тех городах, которые вошли в перечень площадок для проведения чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Под такое крупное событие как молодежный чемпионат по хоккею 2023 года мы намерены привлечь федеральное финансирование для строительства новой станции метро.

Напомним, ранее обсуждались планы строительства станции метро «Спортивная» в случае реализации проекта строительства ледовой «Новосибирск-Арены» на левом берегу Оби рядом с метромостом. Однако тот проект столкнулся с неодобрением Совета депутатов города Новосибирска.

В этот раз Андрей Травников также прокомментировал инициативу мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который предложил построить ледовый дворец поближе к метро, а именно на территории бывшего городского аэропорта недалеко от станции «Заельцовская».

«Мы с [мэром Новосибирска] обсуждали: привлекательность этого варианта в том, что при умеренных капиталовложениях можно продлить линию метро, построить новую станцию, чтобы обеспечить доступность как спортивного объекта, так и этого района перспективной застройки, — отметил Травников. — Поэтому могу подтвердить свое абсолютное намерение добиваться развития сети метрополитена на территории Новосибирска».

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Врио губернатора намерен привлечь федеральные деньги на строительство метро
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