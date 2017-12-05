Из Казани запустят дополнительные новогодние рейсы в Санкт-Петербург
В новогодние праздники из Казани появятся дополнительные регулярные рейсы в
В новогодние праздники из Казани появятся дополнительные регулярные рейсы в
Так, из
Из Казани в Петербург дополнительный рейс назначили также на вторник и субботу 30 декабря и 2 января 2018 года. Вылет из столицы Татарстана в 19:10 и приземление в культурной столице в 21:20.
8 января 2018 года из Казани самолет вылетит в 12:00 и приземлится в Петербурге в 14:10.