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15:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Казани запустят дополнительные новогодние рейсы в Санкт-Петербург

В новогодние праздники из Казани появятся дополнительные регулярные рейсы в Санкт-Петербург. Авиабилеты уже в продаже.

Источник: Комсомольская правда

Так, из Санкт-Петербурга в Казань самолеты будут вылетать по вторникам и субботам в 15:55 и прибывать в столицу Татарстана в 18:10. Полеты будут 30 декабря и 2 января 2018 года. Еще один рейс из северной столицы в Казань назначили на понедельник, 8 января 2018 года. Самолет отправится в 8:50 и прибудет в 11:00.

Из Казани в Петербург дополнительный рейс назначили также на вторник и субботу 30 декабря и 2 января 2018 года. Вылет из столицы Татарстана в 19:10 и приземление в культурной столице в 21:20.

8 января 2018 года из Казани самолет вылетит в 12:00 и приземлится в Петербурге в 14:10.

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