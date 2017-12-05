Из Казани запустят дополнительные новогодние рейсы в Санкт-Петербург

Так, из Санкт-Петербурга в Казань самолеты будут вылетать по вторникам и субботам в 15:55 и прибывать в столицу Татарстана в 18:10. Полеты будут 30 декабря и 2 января 2018 года. Еще один рейс из северной столицы в Казань назначили на понедельник, 8 января 2018 года. Самолет отправится в 8:50 и прибудет в 11:00.