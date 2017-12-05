Зарплаты жителей Молдовы со следующего года начнут расти

В тоже время увеличится и фонд оплаты труда на 18,3% и составит 50,4 миллиарда леев, что составляет 26,5% ВВП.

По данным Минфина, рост среднемесячной номинальной заработной платы и фонда оплаты труда объясняется оживлением реального сектора, особенно за счет развития частного сектора.