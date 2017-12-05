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17:06 (мск), источник: Sputnik.md

Зарплаты жителей Молдовы со следующего года начнут расти

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В период 2018—2020 годов средняя номинальная зарплата по экономике повысится на 17,9%. Согласно проекту госбюджета на следующий год, ее размер достигнет семи тысяч 250 леев в 2020 году.

Источник: Sputnik.md

В тоже время увеличится и фонд оплаты труда на 18,3% и составит 50,4 миллиарда леев, что составляет 26,5% ВВП.
По данным Минфина, рост среднемесячной номинальной заработной платы и фонда оплаты труда объясняется оживлением реального сектора, особенно за счет развития частного сектора.

С 1 января 2018 года основная заработная плата, установленная в единой тарифной сетке оплаты труда работников бюджетных единиц, увеличится на 10%. Надбавкой смогут воспользоваться порядка 120 тысяч сотрудников образовательных учреждений, а также работников сферы искусства и культуры, науки и инноваций, медико-санитарных учреждений, социального сектора, военных, полицейских и сотрудников органов госбезопасности.

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