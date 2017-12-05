Маковский об электромобилях в Калининграде: «Все плохо в этой части»

Источник: Новый Калининград

«Все плохо в этой части. Машин в Калининградской области не добавилось. Это правда. Их как было две, так две и осталось. Заправляется пока только наша “Митсубиси”. К сожалению больше нет», — сказал Маковский.

Он предположил, что популярными электромобили могут стать после возможной отмены транспортного налога для этого вида транспорта и с появлением бесплатных электрозаправок.