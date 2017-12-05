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17:14 (мск), источник: Новый Калининград

Маковский об электромобилях в Калининграде: «Все плохо в этой части»

Электромобили не пользуются популярности в Калининградской области. Об этом во вторник в ходе встречи с журналистами заявил директор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Источник: Новый Калининград

«Все плохо в этой части. Машин в Калининградской области не добавилось. Это правда. Их как было две, так две и осталось. Заправляется пока только наша “Митсубиси”. К сожалению больше нет», — сказал Маковский.

Он предположил, что популярными электромобили могут стать после возможной отмены транспортного налога для этого вида транспорта и с появлением бесплатных электрозаправок.

В Калининградской области на сегодняшний день существует 4 пункта заправки электромобилей. До конца года планируется установить еще одну рядом с площадью Победы, а в следующем году на Куршской косе.

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