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17:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Очередная ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону 9 декабря

В субботу, 9 декабря, в Ростове на пересечении переулка Халтуринского и улицы Малюгиной пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Такая же была проведена на обозначенном перекрестке 2 числа.

— В широком ассортименте была представлена продукция сельхозпроизводителей Матвеево-Курганского, Мясниковского, Азовского, Егорлыкского, Кагальницкого, Тацинского и других районов Ростовской области. Посетители могли приобрести мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты, ягоды, мед, яйцо, хлеб, кондитерские изделия и товары народного потребления непродовольственной группы, — рассказали в администрации города.

Как отмечают покупатели, на ярмарке цены на продукцию на 10−15% ниже рыночной.

Напомним, в Ростове-на-Дону под следствием оказался сотрудник предприятия, которое занимается производством подсолнечного масла. Как утверждают в правоохранительных органах донского региона, 47-летний водитель похитил почти две тонны готовой продукции.

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