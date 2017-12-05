Очередная ярмарка пройдет в Ростове-на-Дону 9 декабря

— В широком ассортименте была представлена продукция сельхозпроизводителей Матвеево-Курганского, Мясниковского, Азовского, Егорлыкского, Кагальницкого, Тацинского и других районов Ростовской области. Посетители могли приобрести мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты, ягоды, мед, яйцо, хлеб, кондитерские изделия и товары народного потребления непродовольственной группы, — рассказали в администрации города.

Как отмечают покупатели, на ярмарке цены на продукцию на 10−15% ниже рыночной.