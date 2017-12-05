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19:34 (мск), источник: Informburo.kz

Минэнерго укрупняет РЭК, надеясь снизить тарифы на электричество

Министерство энергетики Казахстана продолжает укрупнение региональных электросетевых компаний. Главной целью этой работы в Минэнергетики называют улучшение качества снабжения потребителей и модернизацию сетей.

Источник: Informburo.kz

Заняться укрупнением РЭК было поручено Президентом страны в Плане нации «100 конкретных шагов». В конце декабря 2016 года соответствующий законопроект поступил в Мажилис Парламента. В качестве мер регулирования представители профильного ведомства предложили перейти от лицензирования к специальным требованиям.

Ранее Informburo.kz уже писал о том, как парламентарии поставили под сомнение эффективность таких мер. В ходе обсуждения депутаты обратили внимание, что если все энергопередающие организации (ЭПО) всё же выполнят требования закона, то никаких укрупнений не будет.

Тем не менее, законопроект прошёл Парламент и 11 июля 2017 года глава государства подписал поправки в законодательные акты по вопросам электроэнергетики. Документ вступил в силу 24 июля.

Теперь, начиная с 2018 года, к энергопередающим организациям будут предъявляться новые требования. В частности, ЭПО с 1 января следующего года должны будут иметь диспетчерское технологическое управление. С начала 2020 года потребуется наличие служб, укомплектованных аттестованным персоналом и обеспеченных средствами защиты и необходимым оборудованием. К тому же времени посредникам нужно будет иметь договора с оператором сетей — госкомпанией KEGOC — на оказание системных услуг.

К началу 2022 года ЭПО должны обзавестись автоматизированными система коммерческого учёта и телекоммуникаций.

Такие требования станут заметной нагрузкой для передающих компаний. Тем более что законом оговорено: затраты на модернизацию в тарифы закладывать нельзя. Компании должны обновляться за счёт собственных средств. Денег, возможно, хватит не у всех.

«В законе оговорено, что в тариф закладываться какие-либо расходы (на модернизацию — Авт.) не будут. То есть они должны будут свою автоматизированную систему и все службы, которые необходимы для эксплуатации сетей, всё это сделать за счёт собственных вложений. Но в тарифе эти расходы учитываться не будут», — рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики Бауржан Сарсенов.

Однако есть в законе и «пряники». Но только для тех компаний, которые решат укрупняться. К примеру, при принятии на баланс бесхозяйных электрических сетей энергопередающую организацию освободят от корпоративного подоходного налога и налога на имущество. А в случае укрупнения в отношении неё снимут запреты, предусмотренные законодательством в сфере естественных монополий.

Кроме того, при расширении электрических сетей появится возможность пересмотреть предельные тарифы на передачу электроэнергии.

Подобными мерами — требованиями и стимулами — в Минэнергетики планируют сократить число ЭПО к 2022 году почти на треть — с нынешних 157 до 110. Также, уверены в ведомстве, это позволить повысить надежность энергоснабжения и решить проблемы с бесхозяйными электрическими сетями.

Стоит заметить, что кампания по сокращению передающих организаций позволит снизить тарифы не везде.

Дело в том, что сейчас действует следующая схема снабжения: электростанция — KEGOC — РЭК — ЭПО — потребитель. В некоторых регионах предпоследнее звено может включать в себя сразу несколько организаций.

Например, в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях работают по 40 и 17 ЭПО соответственно. А до одного потребителя от РЭК может выстроиться цепь из трёх-четырёх посредников. Сокращая её, разработчики закона и надеются повлиять на тарифы.

«Именно в этой цепочке уменьшение количества энергопередающих компаний повлияет на конечный тариф. Но если этой цепочки нет, то изменения тарифа не будет. Такая ситуация наиболее выражена в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях», — отметил Бауржан Сарсенов.

Однако успех работы по укрупнению РЭК будет зависеть от энергопередающих компаний. А именно от того, захотят ли они платить за модернизацию для соответствия закону.

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