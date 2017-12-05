Доступ к ЕРИП утром 7 декабря может отсутствовать
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к услугам системы АИС «Расчет» может отсутствовать утром 7 декабря, сообщили БЕЛТА в открытом акционерном обществе «Небанковская
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к услугам системы АИС «Расчет» может отсутствовать утром 7 декабря, сообщили БЕЛТА в открытом акционерном обществе «Небанковская
В четверг, 7 декабря, с 06.00 до 07.00 запланировано проведение технических работ в АИС «Расчет».
В этой связи доступ к услугам системы, возможно, будет отсутствовать.