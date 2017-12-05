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19:46 (мск), источник: БЕЛТА

Доступ к ЕРИП утром 7 декабря может отсутствовать

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к услугам системы АИС «Расчет» может отсутствовать утром 7 декабря, сообщили БЕЛТА в открытом акционерном обществе «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство».

Источник: БЕЛТА

В четверг, 7 декабря, с 06.00 до 07.00 запланировано проведение технических работ в АИС «Расчет».

В этой связи доступ к услугам системы, возможно, будет отсутствовать.

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