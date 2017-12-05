Заработная плата в Челябинской области выросла на 7,1% — Борис Дубровский

Среднемесячная зарплата в Челябинской области выросла на 7,1% (с корректировкой на инфляцию — на 3,8%), а уровень безработицы сократился до одного из самых низких значений за последние 15 лет и составил 1,4%. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский на ежегодной конференции общественного движения «За возрождение Урала».

На мероприятие во вторник, 5 декабря, съехали около 300 делегатов движения со всех городов и районов области.

Подводя предварительные итоги 2017 года, Дубровский сообщил, что без работы продолжают оставаться порядка 25 тыс. человек.

Это на 18% меньше по сравнению с началом года. Радуют и основные параметры социально-экономического развития Челябинской области. Так, промышленный рост в регионе составил 104,8%, на 8,3% выросли объёмы добытых полезных ископаемых, в металлургии прирост составил 6,3%, в обрабатывающей промышленности — 5%.

Урожай зерновых был рекордным и впервые превысил 2,4 млн тонн. Кроме того, построено свыше миллиона квадратных метров жилья.

Южноуральские предприятия участвуют в реализации федеральных строек, таких как Крымский мост, трубопровод «Сила Сибири» и спортивные сооружения для Чемпионата мира по футболу.

«Движение “За возрождение Урала” обеспечивает постоянный, системный диалог власти и общества, который был и остаётся основой стабильности в регионе, — отметил Борис Дубровский. — Для нас не должно быть случайных, “проходных” тем и вопросов, если они по-настоящему волнуют наших сограждан».