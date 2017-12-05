Заработная плата в Челябинской области выросла на 7,1% — Борис Дубровский
В Челябинске прошла конференция общественного движения «За возрождение Урала».
В Челябинске прошла конференция общественного движения «За возрождение Урала».
Среднемесячная зарплата в Челябинской области выросла на 7,1% (с корректировкой на инфляцию — на 3,8%), а уровень безработицы сократился до одного из самых низких значений за последние 15 лет и составил 1,4%. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский на ежегодной конференции общественного движения «За возрождение Урала».
На мероприятие во вторник, 5 декабря, съехали около 300 делегатов движения со всех городов и районов области.
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«Движение “За возрождение Урала” обеспечивает постоянный, системный диалог власти и общества, который был и остаётся основой стабильности в регионе, — отметил Борис Дубровский. — Для нас не должно быть случайных, “проходных” тем и вопросов, если они
По словам первого зампредседателя «За возрождение Урала» Владимира Литвинова, отделения движения созданы во всех муниципальных образованиях, а общее количество активистов составляет свыше 60 тысяч человек. Активно укрепляется молодёжное крыло движения и развивается добровольческое направление.