«Аэрофлот» рассказал о проблемах с получением виз США для пилотов

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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» испытывает трудности с получением американских виз для пилотов регулярных рейсов, сообщил представитель компании РБК.

«Да, действительно, наблюдаются проблемы с получениями американских виз для членов летных и кабинных экипажей», — отметил он.

Ранее МИД в комментарии по визовой политике США сообщил, что происходит «массовое затягивание выдачи виз для экипажей «Аэрофлота». Это происходит с экипажами, которые выполняют регулярные рейсы, уточнили в МИДе.

Неполучение визы может привести к срыву регулярных рейсов, а также нарушению двустороннего соглашения о воздушном сообщении.

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США решили приостановить выдачу неиммиграционных виз в генеральных консульствах в России 1 сентября. Такое решение было принято после того, как в июле этого года американская дипмиссия в России была сокращена до 455 человек, а также американцам закрыли доступ к посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве.

Тем не менее в начале декабря американские генеральные консульства возобновили запись на собеседования по выдаче виз в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, сами собеседования начнутся 11 декабря.