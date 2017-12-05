Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Из-за Меган Маркл в пластической хирургии появился новый тренд
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8День благодарения
19:55 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» рассказал о проблемах с получением виз США для пилотов

В МИДе заявили, что «затягивание» выдачи виз для экипажей «Аэрофлота» может привести к срыву регулярных рейсов. В посольстве США ранее заявляли, что возобновят собеседования на получение виз 11 декабря.

Источник: Reuters

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» испытывает трудности с получением американских виз для пилотов регулярных рейсов, сообщил представитель компании РБК.

«Да, действительно, наблюдаются проблемы с получениями американских виз для членов летных и кабинных экипажей», — отметил он.

Ранее МИД в комментарии по визовой политике США сообщил, что происходит «массовое затягивание выдачи виз для экипажей «Аэрофлота». Это происходит с экипажами, которые выполняют регулярные рейсы, уточнили в МИДе.

Неполучение визы может привести к срыву регулярных рейсов, а также нарушению двустороннего соглашения о воздушном сообщении.
Читайте также
Посольство США в РФ возобновляет выдачу виз в российских регионах

США решили приостановить выдачу неиммиграционных виз в генеральных консульствах в России 1 сентября. Такое решение было принято после того, как в июле этого года американская дипмиссия в России была сокращена до 455 человек, а также американцам закрыли доступ к посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве.

Тем не менее в начале декабря американские генеральные консульства возобновили запись на собеседования по выдаче виз в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, сами собеседования начнутся 11 декабря.

В МИДе такое решение назвали «шагом в правильном направлении», так как в Москве, например, срок ожидания обязательного собеседования официально растянули до 85 дней.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Опрос выявил число непутинского электората на выборах
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
ЕС опубликовал черный список стран-офшоров
Саакашвили объявлен на Украине в розыск
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
Между Россельхознадзором и PepsiCo разгорелся шпионский скандал
В колонии «Белый лебедь» в Соликамске возник пожар
Спорт
Российская делегация узнала решение МОК 5 декабря в Лозанне Международный олимпийский комитет решит судьбу сборной России и объявит решение о допуске нашей национальной команды на зимние Олимпийские игры
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь