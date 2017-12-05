Более 16 тонн «поддельных» белорусских яблок обнаружили в РФ

Источник: Sputnik.by

Фрукты были обнаружены на складе в Смоленске 3 декабря в при проведении фитосанитарного контроля.

«Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным Государственной фитосанитарной службой Республики Беларусь и гарантировавшим, что продукция произведена в ФХ “Есфирь” Брестской области», — сообщили в Россельхознадзоре.

Там также рассказали, что при осмотре ящиков с яблоками обнаружилась маркировка, которая указывала — фрукты были ввезены из Украины.

По факту соответствующая информация была отправлена в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.