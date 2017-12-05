Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Названа самая пьющая страна Европы
Ксения Собчак поделилась трогательным семейным видео
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Над Финским заливом произошел инцидент с российским Ту-154
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Актер Еремеев по ДНК-тесту признан сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Регина Тодоренко переехала в Лос-Анджелес
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8День благодарения
12Задержание Михаила Саакашвили
21:10 (мск), источник: Sputnik.by

Более 16 тонн «поддельных» белорусских яблок обнаружили в РФ

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Более 16 тонн украинских яблок, которые были ввезены в Россию под видом белорусских, будут уничтожены на спецполигоне, сообщил Россельхознадзор во вторник.

Источник: Sputnik.by

Фрукты были обнаружены на складе в Смоленске 3 декабря в при проведении фитосанитарного контроля.

«Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным Государственной фитосанитарной службой Республики Беларусь и гарантировавшим, что продукция произведена в ФХ “Есфирь” Брестской области», — сообщили в Россельхознадзоре.

Там также рассказали, что при осмотре ящиков с яблоками обнаружилась маркировка, которая указывала — фрукты были ввезены из Украины.

По факту соответствующая информация была отправлена в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

По информации Россельхознадзора, после завершения всех административных процедур нелегальный груз будет уничтожен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Определен 'Человек года' по версии читателей журнала Time
'Декрет о ПВТ' согласован всеми госорганами
Сборную России отстранили от Олимпиады-2018
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
«Аэрофлот» рассказал о проблемах с визами США для пилотов
Саакашвили объявлен на Украине в розыск
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
Между Россельхознадзором и PepsiCo разгорелся шпионский скандал
Опубликованы полицейские протоколы последних дней Михаила Лесина
Спорт
Российская делегация узнала решение МОК 5 декабря в Лозанне Международный олимпийский комитет решит судьбу сборной России и объявит решение о допуске нашей национальной команды на зимние Олимпийские игры
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь