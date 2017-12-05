Более 16 тонн «поддельных» белорусских яблок обнаружили в РФ
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Более 16 тонн украинских яблок, которые были ввезены в Россию под видом белорусских, будут уничтожены на спецполигоне, сообщил Россельхознадзор во вторник.
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Более 16 тонн украинских яблок, которые были ввезены в Россию под видом белорусских, будут уничтожены на спецполигоне, сообщил Россельхознадзор во вторник.
Фрукты были обнаружены на складе в Смоленске 3 декабря в при проведении фитосанитарного контроля.
«Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным Государственной фитосанитарной службой Республики Беларусь и гарантировавшим, что продукция произведена в ФХ “Есфирь” Брестской области», — сообщили в Россельхознадзоре.
Там также рассказали, что при осмотре ящиков с яблоками обнаружилась маркировка, которая указывала — фрукты были ввезены из Украины.
По факту соответствующая информация была отправлена в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
По информации Россельхознадзора, после завершения всех административных процедур нелегальный груз будет уничтожен.