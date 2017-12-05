В Узбекистане создается свободная туристская зона «Чарвак»
Предусматривается реализация современных инвестиционных проектов в
Предусматривается реализация современных инвестиционных проектов в
В Республике Узбекистан принимаются последовательные меры по развитию туристической сферы, располагающей широким потенциалом для решения в ближайшей перспективе таких важнейших
Ташкентская область обладает значительным туристским потенциалом, что, в первую очередь, связано с уникальными природными условиями, позволяющими развивать различные виды туризма. В частности, в регионе имеются все условия для развития экстремального и горного видов туризма, включая катание на лыжах, сноубординг, полет на параплане и дельтаплане, велоспорт, мотоспорт и виды экстремального спорта, а также экологического и сельского туризма.
В горах Ташкентской области расположено Чарвакское водохранилище, на берегу которого имеются многочисленные пансионаты, зоны отдыха и детские летние
На сегодняшний день в области функционируют всего 120 организаций, оказывающих местным и зарубежным туристам услуги: из них — 15 туроператоров, 45 гостиниц с возможностью обслужить 2440 туристов в день, 71 санаторий и зона отдыха. Объем экспорта туристских услуг в текущем году составил 44,6 миллиона долларов США, что составляет 109,2 процента.
Несмотря на это, с учетом огромного туристского потенциала и природных ресурсов региона, данные показатели считаются неудовлетворительными, так как наблюдается нехватка средств размещения, санаториев и зон отдыха, неразвитость туристской инфраструктуры, низкое качество и ограниченность количества оказываемых туристам услуг.
Анализ сегодняшнего состояния туристской отрасли в Ташкентской области показывает, что для более полного удовлетворения потребностей туристов в доступном и качественном отдыхе необходимо принятие дальнейших эффективных мер по развитию туризма.
В этой связи в целях развития и повышения эффективности использования туристского потенциала Ташкентской области, улучшения условий для отдыха и туризма принят Указ Президента Республики Узбекистан «О создании свободной туристской зоны “Чарвак”», которым предусматривается реализация современных инвестиционных проектов в
Принятие Указа Президента Республики Узбекистан «О создании свободной туристской зоны “Чарвак”» является логическим продолжением государственной политики в сфере туризма и нацелено на развитие и повышение эффективности использования туристского потенциала Ташкентской области, создание новых рабочих мест и обеспечение роста доходов населения.
С учетом уникальных
Создаваемая свободная туристская зона «Чарвак» является первой и уникальной подобного рода зоной в Узбекистане. Указом в качестве основных задач и направлений деятельности свободной туристской зоны «Чарвак» определены:
— привлечение инвестиций иностранных и отечественных инвесторов для реализации проектов по созданию в свободной туристской зоне современных объектов туристской инфраструктуры (гостиничные комплексы,
— создание уникальных туристических маршрутов с учетом возможностей
— обеспечение доступности транспортных средств, внедрение новых видов транспортного движения в регионе (поезд, электропоезд, автобус), в том числе на альтернативных источниках энергии, расширение маршрутов пассажирского транспорта, организация его бесперебойного движения, развитие соответствующей транспортной инфраструктуры.
— создание дополнительных условий безопасности пребывания туристов, в том числе путем оборудования объектов туристской инфраструктуры системами видеонаблюдения, организации систем предупреждения, внедрения единой информационной базы данных о туристах, прибывающих на территорию региона, системы предоставления экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях.
— обеспечение установленного особого таможенного и налогового режимов для субъектов предпринимательства и инвесторов (включая иностранных), реализующих проекты и осуществляющих деятельность на территории свободной туристской зоны.
— реализация проектов по созданию уникальной экологической системы на основе внедрения, в порядке эксперимента, новых современных энергосберегающих систем и технологий с применением альтернативных и возобновляемых источников.
Учитывая, что свободные туристские зоны являются одним из видов свободных экономических зон, которые создаются для развития объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развития туристских услуг:
— сроком функционирования свободной туристской зоны «Чарвак» определено 30 лет с возможностью его последующего продления.
— на свободную туристскую зону и субъектов предпринимательства, зарегистрированных в качестве участников зоны, распространены положения законодательства о свободных экономических зонах, включая все льготы и преференции, предусмотренные для свободных экономических зон и их участников.
В связи с созданием свободной туристской зоны в состав административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон в Ташкентской области, образованного в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон», включены представитель Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма и директор Департамента развития туризма при хокимияте Ташкентской области.
В Указе содержится ряд поручений уполномоченным министерствам и ведомствам, направленных на осуществление следующих мер по развитию свободной туристской зоны:
— внесение предложений по внедрению на территории свободной туристской зоны концепции обеспечения безопасного туризма, предусматривающей в том числе внедрение системы интеллектуального транспорта, геоинформационной системы и др.
— разработка комплекса мер по качественному оказанию медицинских услуг туристам, в том числе скорой и неотложной медицинской помощи, с учетом уделения особого внимания уровню обеспечения свободной туристской зоны медицинскими учреждениями, включая учреждения первичного звена системы здравоохранения, их оснащенности современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами.
— внесение предложений по дальнейшему развитию системы комбинированных пассажирских перевозок по маршруту
— принятие мер по организации на системной основе вывоза с территории свободной туристской зоны бытовых отходов на близлежащие предприятия по их переработке.
— внесение проекта Концепции дальнейшего развития свободной туристской зоны «Чарвак», а также плана мероприятий по ее реализации.
Одним из наиболее важных аспектов Указа является также его нацеленность на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории свободной туристской зоны. С этой целью Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан поручено обеспечить открытие льготной кредитной линии в размере 100 миллионов долларов США для софинансирования инвестиционных проектов, реализуемых в свободной туристской зоне, включающей в себя в том числе предоставление гибких условий погашения кредита и процентов.
Помимо этого, Указом Национальному банку внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, АКБ «Узпромстройбанк» и АКБ «Асака» предоставляется право:
— участия в реализуемых на территории свободной туристской зоны инвестиционных проектах с долей банка до 100 процентов, в том числе через соответствующие инвестиционные компании банков;.
— совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям привлекать гранты, кредитные линии и инвестиции, безвозмездную финансовую помощь международных финансовых институтов, зарубежных банков и других инвесторов — юридических и физических лиц (включая иностранных), государственных и негосударственных фондов, предприятий и организаций, а также кредиты коммерческих банков для финансирования реализуемых инвестиционных проектов.
Принятие Указа позволит ускорить решение вопросов по привлечению иностранных инвестиций в развитии современной инфраструктуры, расширении и улучшении качества предоставляемых туристских, гостиничных и транспортных услуг, а также повышению уровня сервиса для прибывающих в