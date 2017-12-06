Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Названа самая пьющая страна Европы
Сладкий декабрь: какие сезонные овощи и фрукты предложить ребенку
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Джей Зи отметил день рождения в компании Бейонсе
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8День благодарения
00:17 (мск), источник: Ежедневник.by

Строитель шести солнечных станций в Беларуси запускает первый объект в районе Чернобыльской АЭС

Консорциум украинской и немецкой компаний Rodina и Enerparc, в 2016—2017 годах ставший проводником солнечной энергетики в Беларуси, в декабре запустит первую станцию в 100 метрах от Чернобыльской АЭС.

Источник: Ежедневник.by
Читайте также
В Беларуси появилась вышка связи на солнечных батареях

Как сообщает Bloomberg, мощность станции составит 1 МВт, а стоимость — 1 млн евро. Проект реализуют украинская компания Rodina Energy Group и немецкий холдинг Enerparc.

«Мы хотим оптимизировать чернобыльскую зону, она не должна быть черной дырой внутри Украины», — заявил главный исполнительный директор и основатель Rodina Евгений Варягин.

Rodina и Enerparc планируют развить 99 МВт мощности солнечной энергии в Чернобыле. Ранее компании построили солнечные парки в Украине, Беларуси, Турции, Армении и Казахстане совокупной мощностью около 150 МВт.

Одним из основных рынков для консорциума стала в последние годы Беларусь, активно развивающая солнечную энергетику. Для разных клиентов Rodina и Enerparc сдали в этом году парки в Чечевичах (Могилевская область), Ельске (Гомельская область), Сморгони (Гродненская область), в 2016 году — в Ляховичах и Щучине (Гродненская область) и Брагине (Гомельская область).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд финансового рынка
Сборную России отстранили от Олимпиады-2018
«Хочется не плакать, а выть»: реакция на отстранение от ОИ
Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
F-35 начал разваливаться в полете
Между Россельхознадзором и PepsiCo разгорелся шпионский скандал
В Германии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Спорт
Решение МОК по России: полная версия МОК отстранил Олимпийский комитет России и открыл путь индивидуальным атлетам для участия в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь