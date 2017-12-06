Строитель шести солнечных станций в Беларуси запускает первый объект в районе Чернобыльской АЭС

Как сообщает Bloomberg, мощность станции составит 1 МВт, а стоимость — 1 млн евро. Проект реализуют украинская компания Rodina Energy Group и немецкий холдинг Enerparc.
«Мы хотим оптимизировать чернобыльскую зону, она не должна быть черной дырой внутри Украины», — заявил главный исполнительный директор и основатель Rodina Евгений Варягин.
Rodina и Enerparc планируют развить 99 МВт мощности солнечной энергии в Чернобыле. Ранее компании построили солнечные парки в Украине, Беларуси, Турции, Армении и Казахстане совокупной мощностью около 150 МВт.
Одним из основных рынков для консорциума стала в последние годы Беларусь, активно развивающая солнечную энергетику. Для разных клиентов Rodina и Enerparc сдали в этом году парки в Чечевичах (Могилевская область), Ельске (Гомельская область), Сморгони (Гродненская область), в 2016 году — в Ляховичах и Щучине (Гродненская область) и Брагине (Гомельская область).