Строитель шести солнечных станций в Беларуси запускает первый объект в районе Чернобыльской АЭС

Rodina и Enerparc планируют развить 99 МВт мощности солнечной энергии в Чернобыле. Ранее компании построили солнечные парки в Украине, Беларуси, Турции, Армении и Казахстане совокупной мощностью около 150 МВт.

Одним из основных рынков для консорциума стала в последние годы Беларусь, активно развивающая солнечную энергетику. Для разных клиентов Rodina и Enerparc сдали в этом году парки в Чечевичах (Могилевская область), Ельске (Гомельская область), Сморгони (Гродненская область), в 2016 году — в Ляховичах и Щучине (Гродненская область) и Брагине (Гомельская область).