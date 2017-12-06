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03:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Десятый резидент появился в свободном порту Хабаровского края

В свободном порту Ванино зарегистрировали десятого резидента. Им стало предприятие по перевозке и транспортировке грузов — ООО «Морская компания «Свободный порт Ванино». Инвестор заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Напомним, компания собирается построить предприятие по снабжению пресной водой судов, заходящих в порт Ванино. Заявленный объем инвестиций составляет свыше 400 млн рублей. Сроки реализации проекта — с 2017 по 2037 годы.

Всего планируется пять основных этапов. В их числе — приобретение танкера-водолея, строительство собственного причала, проектирование трубопровода от артезианской скважины до причала, изготовление емкостей для обеспечения бесперебойной заправки танкера, строительство и цеха для бутилирования пресной воды. Предполагается, что после 2019 года поставки достигнут 22 тысяч тонн воды в месяц. На предприятии планируется создать 70 новых рабочих мест.

Отметим, сейчас в свободном порту Ванино зарегистрированы десять резидентов. Общий объем инвестиций — около 82,5 млрд рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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