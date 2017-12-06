Десятый резидент появился в свободном порту Хабаровского края

Всего планируется пять основных этапов. В их числе — приобретение танкера-водолея, строительство собственного причала, проектирование трубопровода от артезианской скважины до причала, изготовление емкостей для обеспечения бесперебойной заправки танкера, строительство и цеха для бутилирования пресной воды. Предполагается, что после 2019 года поставки достигнут 22 тысяч тонн воды в месяц. На предприятии планируется создать 70 новых рабочих мест.