Десятый резидент появился в свободном порту Хабаровского края

Напомним, компания собирается построить предприятие по снабжению пресной водой судов, заходящих в порт Ванино. Заявленный объем инвестиций составляет свыше 400 млн рублей. Сроки реализации проекта — с 2017 по 2037 годы.
Всего планируется пять основных этапов. В их числе — приобретение танкера-водолея, строительство собственного причала, проектирование трубопровода от артезианской скважины до причала, изготовление емкостей для обеспечения бесперебойной заправки танкера, строительство и цеха для бутилирования пресной воды. Предполагается, что после 2019 года поставки достигнут 22 тысяч тонн воды в месяц. На предприятии планируется создать 70 новых рабочих мест.
Отметим, сейчас в свободном порту Ванино зарегистрированы десять резидентов. Общий объем инвестиций — около 82,5 млрд рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.