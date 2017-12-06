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04:20 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, помогут ли санкции США возвращению капиталов в Россию

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Массового возврата капиталов в связи с ожидаемыми новыми санкциями США против России ждать не стоит, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Источник: AP 2017

В частности, возврат капиталов уже может быть заблокирован — еще до принятия решений о новых санкциях. Об этом рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев в кулуарах «круглого стола» о будущем мировой экономики и финансовой системы в контексте перспектив и угроз для России, прошедшего в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Ряд российских бизнесменов лоббирует идею выпуска Минфином специальных инструментов по примеру облигаций внутреннего валютного займа, в которые они хотели бы вложить деньги, хранящиеся сейчас на зарубежных счетах, и заработать на этом, писало ранее агентство Рейтер.

Агентство ссылается на ряд источников, которые рассказали о том, как российские элиты ищут способы вернуть в Россию свои зарубежные активы, опасаясь дальнейшего ужесточения санкций.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал документ о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Таким образом, санкции, которые ранее — в форме указов — были введены против РФ президентом Бараком Обамой, обретают форму закона. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Возврата может и не быть

Впрочем, вопроса выпуска особого финансового инструмента под возвращающиеся капиталы может и не встать, полагают эксперты.

Павел Медведев не слышал о планах массового возврата резидентами капиталов в Россию, которые в целом могут составлять несколько сотен миллиардов долларов.

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«Их попросту могут не выпустить — даже до возможного введения новых санкций счета могут быть блокированы для переводов в Россию. В итоге, если санкции пойдут по пессимистическому для нас сценарию, то люди, скорее всего, потеряют свои капиталы. А американцы, похоже, “закусили удила”, и есть опасения, что сделают все по максимуму», — рассуждает он.

В невозврате капиталов в Россию уверен и главный стратег инвестиционной компании «Атон» Алексей Каминский.

«Россияне выводили капиталы в основном в европейскую юрисдикцию, а распространение американских санкций на них не так очевидно. Кроме того, никто не мешает им выйти в Гонконг, который в последнее время становится очень модным среди инвесторов. При этом китайцы наверняка не послушают американцев в вопросе ареста средств россиян из-за санкций. Так что проблемы выпуска нового инструмента под возвращающиеся средства стоять не должно», — говорит он.

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На значительные объемы возвращения капитала, «убежавшего» из России в 2013—2014 годах, рассчитывать не стоит, также говорит руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank Даниил Егоров.

«По нашим данным, большая часть капитала, утекшего из России в эти годы, осела в Европе. Так как в рамках Евросоюза существует несколько различных юрисдикций, и некоторые из них весьма удобны для российского капитала, массовый переход инвесторов в российские ценные бумаги нам представляется достаточно спорным с точки зрения целесообразности», — добавил он.

Держателям иностранных счетов проще спрятать деньги в офшорах используя подставные фирмы, чем возвращать их в Россию, где вероятность санкционного давления только усиливается, и периодически меняются правила игры, отметил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Нового инструмента не будет

Поскольку массовый возврат средств неочевиден, то и выпуск новых валютных облигаций также маловероятен, считает Каминский из компании «Атон».

Минфин России размещает облигации в соответствии с ранее принятой программой привлечения, напомнил руководитель департамента операций с долговыми инструментами «БКС Глобал Маркетс» Алексей Виноградов. «Эта программа на 2017 год выполнена, поэтому нового размещения облигаций, номинированных в долларах, ожидать не стоит», — добавил он.

Последние несколько лет Минфин успешно размещает долларовые облигации на локальном рынке (например, Russia 26, Russia 27, Russia 47), которые можно покупать на локальном рынке и хранить в НРД, рассуждает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Дорофеев.

«Эти инструменты имеют высокую ликвидность и являются логичной альтернативой банковским депозитам. Именно поэтому Минфину нет никакого смысла запускать какие-то новые инструменты, когда у него и так есть весь необходимый набор», — добавил он.

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