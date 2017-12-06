На Быстринском ГОКе начались пуско-наладочные работы на второй линии

Таким образом, компания «Норникель» приступила к пуско-наладочным работам на второй технологической линии обогатительной фабрики Быстринского ГОКа. Производство первой опытной партии товарной продукции — гравитационного золотосодержащего концентрата — планируется до конца 2017 года.

На второй линии цеха измельчения обогатительной фабрики работы стартовали 16 ноября, их планируется завершить не позднее 10 декабря 2017 года.

«Строительство обогатительной фабрики было завершено в рекордные сроки. Сейчас в полном соответствии с графиком ведутся пуско-наладочные работы на комбинате. Мы ожидаем получение опытных образцов товарной продукции уже в этом году», — отметил первый вице-президент, операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

Пуско-наладочные работы на первой технологической линии Быстринского ГОКа компания начала 31 октября. К сегодняшнему дню завершен процесс работы вхолостую первой линии тракта подачи руды, цеха измельчения, участка гравитационного извлечения золота, насосного парка зумпфов перекачки хвостов флотации в хвостохранилище, насосной оборотного водоснабжения фабрики и пульповой насосной. Также закончены работы в отношении насосной станции хвостохранилища и насосных станций подачи технической воды из водохранилища на фабрику. В результате, уже сегодня обеспечен водооборот в контуре «водохранилище — обогатительная фабрика — хвостохранилище».

Продолжается пуско-наладка флотационного, фильтровального оборудования первой линии, а также сгустителей медного концентрата.