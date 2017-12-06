Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Успех диеты зависит от генов
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Над Финским заливом произошел инцидент с российским Ту-154
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
Готова к морозам: Альбина Джанабаева позирует в роскошной шубе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
04:26 (мск), источник: НИА Красноярск

На Быстринском ГОКе начались пуско-наладочные работы на второй линии

1 декабря на Быстринском горно-обогатительном комбинате началась протяжка ленты и механизмов конвейерного парка второй линии — основного тракта подачи руды из склада крупно-дробленной руды в цех измельчения.

Таким образом, компания «Норникель» приступила к пуско-наладочным работам на второй технологической линии обогатительной фабрики Быстринского ГОКа. Производство первой опытной партии товарной продукции — гравитационного золотосодержащего концентрата — планируется до конца 2017 года.

На второй линии цеха измельчения обогатительной фабрики работы стартовали 16 ноября, их планируется завершить не позднее 10 декабря 2017 года.

«Строительство обогатительной фабрики было завершено в рекордные сроки. Сейчас в полном соответствии с графиком ведутся пуско-наладочные работы на комбинате. Мы ожидаем получение опытных образцов товарной продукции уже в этом году», — отметил первый вице-президент, операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

Пуско-наладочные работы на первой технологической линии Быстринского ГОКа компания начала 31 октября. К сегодняшнему дню завершен процесс работы вхолостую первой линии тракта подачи руды, цеха измельчения, участка гравитационного извлечения золота, насосного парка зумпфов перекачки хвостов флотации в хвостохранилище, насосной оборотного водоснабжения фабрики и пульповой насосной. Также закончены работы в отношении насосной станции хвостохранилища и насосных станций подачи технической воды из водохранилища на фабрику. В результате, уже сегодня обеспечен водооборот в контуре «водохранилище — обогатительная фабрика — хвостохранилище».

Продолжается пуско-наладка флотационного, фильтровального оборудования первой линии, а также сгустителей медного концентрата.

Мощность каждой из технологических линий — 5 млн тонн руды в год. Работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 года, а выход на проектную мощность — в конце 2019 года, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Слово за Россией: МОК готов пустить россиян в Пхенчхан
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря
Спецслужбы Британии предотвратили покушение на премьера
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
Решение МОК по России: полная версия МОК отстранил Олимпийский комитет России и открыл путь индивидуальным атлетам для участия в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь