Во Владивостоке продают официальные места торговли елками — с товаром и бизнес-планом

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.

«Готовый одноразовый бизнес» — официальные места под елочный базар во Владивостоке за 85 тысяч рублей предлагают на популярном сайте объявлений в интернете. За эти деньги продавец предлагает «дело под ключ» — с елками на продажу и всеми необходимыми документами. По его словам, с помощью одной такой точки можно заработать от 60 до 165 тысяч рублей за 10 дней работы, сообщает ИА PrimaMedia.

Дмитрий Дмитриев, который занимается продажей бизнеса, вместе с местом обещает предоставить покупателю необходимые разрешения от администрации Владивостока и лесхоза, а также 50 отборных елок и 20 деревянных крестовин. Он предлагает выбрать одну из точек по трем адресам на улицах Толстого, Жигура и Кипарисовой, где он сам раньше торговал праздничными деревьями.

В своем объявлении продавец, который с 2011 года занимается продажей новогодних елок, привел расчет прибыли, получаемой от торговли новогодними красавицами во Владивостоке. Так, по его прикидкам, при затратах в 85 тысяч можно заработать до 100 тысяч рублей за 10 дней, а если вложить 135 тысяч — прибыль составит 165 тысяч. Как рассказал Дмитрий Дмитриев, конечный результат «зависит от грамотности продавца», а чтобы получить хорошую прибыль, предпринимателю следует быть общительным и улыбчивым.

— Мы решили продавать в этом году елки со склада, а свои места уступить другим предпринимателям. Человек, который решит купить одно из них, получает бизнес «под ключ» с документами и елками на 10 дней, мы ему рассказываем обо всех шишках, что набили за шесть лет, и обо всех нюансах елочного бизнеса. Сумма небольшая, — 85 тысяч у многих есть. Мы уже нашли предпринимателя, который готов купить точку. Думаю, с помощью бизнеса он сможет окупить свои затраты на новый год, — рассказал продавец елочного бизнеса Дмитрий Дмитриев.