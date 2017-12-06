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06:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Бразильское мясо в Хабаровском крае заменят отечественным

Россельхознадзор нашел в импортной продукции запрещенное вещество.

В Хабаровском крае вместо мяса из Бразилии будут продавать отечественный продукт. Свинину и говядину собираются завозить из Липецка, Алтайского края, Тамбовской и Читинской областей. Об изменениях, к которым пора готовиться жителям региона, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал председатель комитета потребительского рынка правительства края Николай Крецу.

Напомним, отказаться от бразильского мяса Хабаровскому краю пришлось из-за решения Россельхознадзора. Как сообщало агентство «Интерфакс», с 1 декабря ведомство запретило поставки свинины и говядины в Россию из Бразилии. Такие меры были приняты из-за того, что в импортном мясе обнаружили рактопамин — биодобавку для роста мышечной массы.

По словам Николая Крецу, всего в Хабаровский край поставляют мясо из восьми стран.

«В Хабаровский край мясо поступает из Бразилии, Парагвая, Уругвая, Новой Зеландии, Чили и других стран. Бразилия на первом месте. Если говорить о говядине и свинине, то [из этой страны] поступило 57% мяса. Также в край привозят отечественную продукцию», — сказал Николай Крецу.

Узнав о запрете бразильского мяса, работники комитета сосредоточились на двух задачах — возместить эти объемы и не допустить роста цен.

«Мы провели очень интенсивные переговоры с нашими основными поставщиками — это “Росмясомолторг”, “Феникс” и “Мясное дело”. Мы разобрались с объемами: на прилавки Хабаровского края поставят наше отечественное мясо. [Чтобы не допустить роста цен], мы договорились с нашей крупной торговой сетью “Самбери”. В итоге [было решено], что “Росмясомолторг” повышает отпускные цены только на уровне 10%, а торговые сети в лице “Самбери” тоже взяли на себя обязательство сделать торговую надбавку не выше 10%», — отметил председатель комитета.

Николай Крецу заявил, что в итоге некоторые мясопродукты даже подешевют.

«Мы снизили цену на шею, лопатку, окорок, корейку, котлетное мясо, голяшку. Цены будут в среднем ниже — от -16 до -54%. До конца года у нас проблем [не ожидается], потому что торговые сети и мясоперерабатывающие предприятия будут использовать то мясо, которое уже есть, а в первом квартале следующего года мы завезем еще две тысячи тонн», — подытожил гость программы.

По данным комитета потребительского рынка, 71% мяса, которое используют местные производители, попадает в Хабаровский край из-за границы.

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Бразильское мясо в Хабаровском крае заменят отечественным
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