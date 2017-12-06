Красноярские северяне получат дополнительную поддержку
Эти средства учтены в бюджете региона на 2018 год.
Эти средства учтены в бюджете региона на 2018 год.
В 2018 году коренные малочисленные народы Севера Красноярского края получат дополнительную поддержку из краевого бюджета. Эту тему накануне обсудили депутаты Законодательного Собрания на профильном комитете.
В первом документе предложено внести изменения в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском
В закон о социальной поддержке граждан, проживающих на Крайнем Севере, вносятся изменения, которые позволят обеспечить северян бесплатным проездом к месту лечения, медицинским обследованием, консультациями. В два раза — с 4,6 тысяч до 9,2 тысяч рублей — предложено увеличить компенсационные выплаты для оленеводов Таймыра, и более чем в полтора раза — с 4 тысяч до 6,9 тысяч рублей — для рыболовов и охотников.
Вторым законопроектом предлагается внести изменения в законы в сфере гарантий прав коренных малочисленных народов Красноярского края. Так, появится норма установления общей площади будущего дома — не менее 50 квадратных метров. Получат льготу и студенты Таймырского
Также изменения коснутся ежемесячных выплат для учителей родных языков коренных малочисленных народов на территории Таймыра, Эвенкии и Туруханского района. Расходы на эти цели составят почти 4 млн рублей.
«Сегодня мы рассматривали законопроекты, связанные с недавно принятым краевым бюджетом. Они касаются поддержки коренного населения, проживающего в северных территориях. Это не только Таймыр и Эвенкия, но и Туруханский район. Ежегодные расходы на эти цели перевалили порог в 500 млн рублей, тогда как десять лет назад они составляли всего 25 млн рублей. В законопроектах речь идет об увеличении финансирования на быстровозводимые дома для КМНС, увеличении компенсационных выплат оленеводам, которые ведут традиционный образ жизни. Улучшения коснутся развития культуры и языков коренного населения — дополнительные выплаты получат преподаватели национальных языков на Таймыре и в Эвенкии. Законопроекты также предполагают увеличение стипендий студентам вузов и техникумов, а также оплаты их проезда домой от места обучения», — рассказал председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Анатолий Амосов.
Он также отметил, состояние отрасли требует соответствующего научного подхода, например, к учету численности животных. «Мы говорили не только об оленеводстве, но и о добыче мяса дикого северного оленя, и об учете численности соболя на Севере края. Все эти вопросы большие, проблемные, и чтобы можно было