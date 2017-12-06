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06:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские северяне получат дополнительную поддержку

Эти средства учтены в бюджете региона на 2018 год.

Источник: Reuters

В 2018 году коренные малочисленные народы Севера Красноярского края получат дополнительную поддержку из краевого бюджета. Эту тему накануне обсудили депутаты Законодательного Собрания на профильном комитете.

На заседании руководитель агентства по развитию северных территорий Геннадий Антоненко представил три законопроекта, которые направлены на совершенствование мер господдержки жителей Крайнего Севера.

В первом документе предложено внести изменения в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных районах и Туруханском районе. Принятие закона позволит увеличить размер дополнительной стипендии для студентов из числа малочисленных народов, обучающихся за пределами муниципальных образований. Размер стипендии увеличится с 1 100 до 1 500 рублей. Также в 1,5 раза увеличатся размеры социальных выплат за отстрел волков.

В закон о социальной поддержке граждан, проживающих на Крайнем Севере, вносятся изменения, которые позволят обеспечить северян бесплатным проездом к месту лечения, медицинским обследованием, консультациями. В два раза — с 4,6 тысяч до 9,2 тысяч рублей — предложено увеличить компенсационные выплаты для оленеводов Таймыра, и более чем в полтора раза — с 4 тысяч до 6,9 тысяч рублей — для рыболовов и охотников.

Вторым законопроектом предлагается внести изменения в законы в сфере гарантий прав коренных малочисленных народов Красноярского края. Так, появится норма установления общей площади будущего дома — не менее 50 квадратных метров. Получат льготу и студенты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района из числа коренных малочисленных народов. Им будут компенсировать расходы на проезд от места жительства к месту учебы за пределами района. Раньше такие выплаты полагались только детям-сиротам. Аналогичными мерами поддержки уже пользуются студенты из Эвенкийского, Туруханского, Енисейского, Северо-Енисейского, Тюхтетского районов.

Также изменения коснутся ежемесячных выплат для учителей родных языков коренных малочисленных народов на территории Таймыра, Эвенкии и Туруханского района. Расходы на эти цели составят почти 4 млн рублей.

Третьим законопроектом предлагается расширить меры соцподдержки в части получения снегоходной техники по льготным ценам, а также товарно-материальных ценностей. Кроме того, ежемесячные компенсационные выплаты станут получать оленеводы. Среди других мер поддержки значатся социальные выплаты на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных домов оленеводам, рыбакам и охотникам; компенсация по изготовлению и оформлению документов на объект индивидуального жилищного строительства.

«Сегодня мы рассматривали законопроекты, связанные с недавно принятым краевым бюджетом. Они касаются поддержки коренного населения, проживающего в северных территориях. Это не только Таймыр и Эвенкия, но и Туруханский район. Ежегодные расходы на эти цели перевалили порог в 500 млн рублей, тогда как десять лет назад они составляли всего 25 млн рублей. В законопроектах речь идет об увеличении финансирования на быстровозводимые дома для КМНС, увеличении компенсационных выплат оленеводам, которые ведут традиционный образ жизни. Улучшения коснутся развития культуры и языков коренного населения — дополнительные выплаты получат преподаватели национальных языков на Таймыре и в Эвенкии. Законопроекты также предполагают увеличение стипендий студентам вузов и техникумов, а также оплаты их проезда домой от места обучения», — рассказал председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Анатолий Амосов.

Он также отметил, состояние отрасли требует соответствующего научного подхода, например, к учету численности животных. «Мы говорили не только об оленеводстве, но и о добыче мяса дикого северного оленя, и об учете численности соболя на Севере края. Все эти вопросы большие, проблемные, и чтобы можно было каким-то образом их решать, надо привлекать науку. Существующие научные учреждения эти вопросы практически не освещают либо занимаются этим очень слабо. Поэтому прозвучало предложение вынести вопрос о дальнейшей научно-исследовательской деятельности, развитии науки, способствующей традиционной хозяйственной деятельности северных народов, на заседание совета при губернаторе края, чтобы обсудить эти проблемы в декабре текущего года», — добавил депутат.

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