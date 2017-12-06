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06:55 (мск), источник: РИА Новости

Биткоин установил новый рекорд, превысив отметку в 12 тысяч долларов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов, следует из данных торгов.

ЦБ: $ 58.6924   -0.30 € 69.6327   -0.28 ММВБ: $ 58.7275   -0.08 € 69.4350   -0.26
Источник: РИА Новости

По состоянию на 05.40 мск, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,405 — 12,160 тысячи долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. 29 ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. 27 ноября биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч.

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Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки «финансовой пирамиды».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить регулирование криптовалют так, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать излишних барьеров. Глава государства при этом подчеркнул, что нужно использовать преимущества новых технологических решений в банковской сфере.

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