Госдолг Новосибирской области сократился на 1,5 млрд рублей
Регион погасил долги по кредитам перед «Сбербанком», об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.
Регион погасил долги по кредитам перед «Сбербанком», об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.
Госдолг Новосибирской области сократился на 1,5 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.
Объем бюджетных кредитов региона составляет 21,4 млрд рублей Объем банковских кредитов составляет 1,94 млрд рублей (показатель сократился на 1,56 млрд рублей). Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 16,1 млрд рублей.
В настоящий момент размер долга региона составляет 39, 45 млрд рублей (месяцем ранее — 41,01 млрд рублей).