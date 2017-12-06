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08:31 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Из Омска теперь можно уехать в Новосибирск в любой сезон

Это произойдет благодаря новому графику движения поездов в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

С 2018 года скорый поезд Омск-Новосибирск будет курсировать круглый год. До этого напрямую из города в город можно было попасть только летом и осенью.

«По просьбам пассажиров, скорый поезд Омск — Новосибирск будет переведен в круглогодичный режим работы. В новом графике у поезда будет изменен номер на 147/148», — сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Расстояние между Омском и Новосибирском по железной дороге составляет около 627 километров. Поезд преодолевает его за 6 часов 58 минут.

Всего по новому графику на Западно-Сибирской магистрали будут курсировать 78 пассажирских поездов.

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