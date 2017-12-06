Из Омска теперь можно уехать в Новосибирск в любой сезон
Это произойдет благодаря новому графику движения поездов в 2018 году.
Это произойдет благодаря новому графику движения поездов в 2018 году.
С 2018 года скорый поезд
«По просьбам пассажиров, скорый поезд Омск — Новосибирск будет переведен в круглогодичный режим работы. В новом графике у поезда будет изменен номер на 147/148», — сообщают в
Расстояние между Омском и Новосибирском по железной дороге составляет около 627 километров. Поезд преодолевает его за 6 часов 58 минут.
Всего по новому графику на