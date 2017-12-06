УФАС возбудило дело в отношении Челябинской гордумы из-за парковок

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФАС.

Ранее антимонопольная служба выдала гордуме, администрации Челябинска и МБУ «Городские парковки» предупреждения по факту организации парковок с признаками нарушения Закона о защите конкуренции. Городской парламент только частично исполнил предупреждение.

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Так, гордума не регламентировала какие лица могут быть инициаторами создания парковки, сроки и порядок подачи заявления о создании парковки, порядок их рассмотрения, порядок принятия актов, которыми такие парковки создаются, в том числе сведения, которые содержатся в таком акте, сроки и т. д.

Обслуживать парковки будет оператор, которым может быть муниципальное учреждение. При этом Порядок предполагает предоставление возможности использования земельного участка такому учреждению в нарушение земельного законодательства и без конкурентных процедур. Также оператором парковки может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но уже на существенно других условиях.