Национальный банк снизил базисную ставку с 7% до 6,5%
Национальный банк снизил базисную ставку еще на пол процентного пункта — с 7% до 6,5%.
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Национальный банк снизил базисную ставку еще на пол процентного пункта — с 7% до 6,5%.
Решение принял исполнительный комитет учреждения. В НБМ заявили, что это следствие экономического роста, снижения инфляции и укрепления молдавского лея.
В среднесрочной перспективе последует снижение ставок по кредитам и в коммерческих финансовых учреждениях.
Следующее заседание исполнительного комитета касательно