Фирма, занимавшаяся отходами в Бельцах ушла с рынка из-за давления местных властей

Недавно администрация села решила вернуть себе участок и потребовала у компании деньги за его аренду. Хотя с 1987 года территория находится в ведении мэрии Бельц.



«Мэр села Биличений Ной сказал мне, что поступил так по рекомендации господина Шеремета. Он потребовал, чтобы я вернул ему два миллиона леев за аренду участка, это за последние три года, иначе он подаст в суд», — сказал владелец фирмы Дмитрий Руснак.



В ответ фирма потребовала вернуть 16 миллионов леев, вложенные в содержание свалки за последние пять лет. Однако у местной мэрии таких средств нет. Чтобы решить вопрос, администрация села предложила ввести налог — 33 бана за каждый отсортированный килограмм мусора, который складируют на свалке. 25 банов из этой суммы будут принадлежать фирме.



«Это предполагает увеличение тарифа вдвое. Но власти Бельц на это никогда не пойдут. Я готов ждать, сколько понадобится. Готов идти на уступки, искать компромиссы. Однако мэрия Бельц не идёт на контакт. Они постоянно устраивают из этого шоу и политический цирк», — сказал владелец фирмы Дмитрий Руснак.



Фирма обратилась за помощью в Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Компания также организовала неформальную встречу с журналистами и мэром села Биличений Ной.