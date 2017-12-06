В Краснодаре откроются 46 елочных базаров

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Режим их работы — с 8 до 22 часов.

В Краснодар новогодние ели, пихты и сосны будут доставлены из питомников Пензенской, Ульяновской областей и других субъектов РФ.

Всего в краевом центре будут размещены 46 ёлочных базаров по 36 адресам.