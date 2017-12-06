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11:23 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре откроются 46 елочных базаров

В краевом центре до конца декабря в различных микрорайонах заработают 46 ёлочных базаров по продаже новогодних хвойных деревьев и елочных игрушек.

Источник: Югополис

Режим их работы — с 8 до 22 часов.

В Краснодар новогодние ели, пихты и сосны будут доставлены из питомников Пензенской, Ульяновской областей и других субъектов РФ.

Всего в краевом центре будут размещены 46 ёлочных базаров по 36 адресам.

Как сообщили в мэрии Краснодара, ориентировочные цены на хвойные деревья в 2017 составят: на пихту — от 600 руб. за погонный метр; на ёль — от 500 руб. за погонный метр; на сосну — от 500 руб. за дерево.

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