В Краснодаре откроются 46 елочных базаров
В краевом центре до конца декабря в различных микрорайонах заработают 46 ёлочных базаров по продаже новогодних хвойных деревьев и елочных игрушек.
В краевом центре до конца декабря в различных микрорайонах заработают 46 ёлочных базаров по продаже новогодних хвойных деревьев и елочных игрушек.
Режим их работы — с 8 до 22 часов.
В Краснодар новогодние ели, пихты и сосны будут доставлены из питомников Пензенской, Ульяновской областей и других субъектов РФ.
Всего в краевом центре будут размещены 46 ёлочных базаров по 36 адресам.
Как сообщили в мэрии Краснодара, ориентировочные цены на хвойные деревья в 2017 составят: на пихту — от 600 руб. за погонный метр; на ёль — от 500 руб. за погонный метр; на сосну — от 500 руб. за дерево.