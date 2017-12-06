Волгоградцам продлили срок установки счетчиков на горячую воду

Источник: Комсомольская правда

В случае, если в этих зданиях не установлены счетчики, плата будет начисляться исходя из пропускной способности трубы- чем шире диаметр трубопровода горячей воды, тем больше будет расход и выше плата.

Еще в сентябре ООО «Концессии теплоснабжения» разослали соответствующие уведомления предпринимателям. Многие уже установили счетчики. Но есть бизнесмены, которые не торопятся выполнять требование закона. И, хотя двухмесячный срок, отведенный на установку счетчиков, истек в ноябре, в «концессии» пошли на уступки и продлили им срок для выполнения работ до 31 декабря.