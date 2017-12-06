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16:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцам продлили срок установки счетчиков на горячую воду

По закону хозяева отдельно стоящих зданий обязаны установить приборы учета горячего водоснабжения. Прежде всего, это требование касается владельцев магазинов, кафе, ресторанов, различных мастерских, цехов и других субъектов малого бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

В случае, если в этих зданиях не установлены счетчики, плата будет начисляться исходя из пропускной способности трубы- чем шире диаметр трубопровода горячей воды, тем больше будет расход и выше плата.

Еще в сентябре ООО «Концессии теплоснабжения» разослали соответствующие уведомления предпринимателям. Многие уже установили счетчики. Но есть бизнесмены, которые не торопятся выполнять требование закона. И, хотя двухмесячный срок, отведенный на установку счетчиков, истек в ноябре, в «концессии» пошли на уступки и продлили им срок для выполнения работ до 31 декабря.

С 1 января 2018 года компания будет вынуждена выставлять счета за горячую воду владельцам отдельно стоящих зданий по нормам закона.

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