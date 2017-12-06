Бензин и дизельное топливо продолжают резко дорожать в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

С 27 ноября по 4 декабря стоимость литра бензина выросла на 31 копейку — до 37,68 руб. Сильнее всего подорожал бензин марок АИ-92 — на 32 копейки — до 36,59 руб, и АИ-95 — на 32 копейки — до 39,55 руб.

Дизельное топливо подорожало на 38 копеек за неделю, до 40,96 руб.