Бензин и дизельное топливо продолжают резко дорожать в Новосибирской области
За неделю цены на бензин выросли на 0,8%, на дизельное топливо — на 0,9%.
За неделю цены на бензин выросли на 0,8%, на дизельное топливо — на 0,9%.
Бензин и дизельное топливо продолжают резко дорожать в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
С 27 ноября по 4 декабря стоимость литра бензина выросла на 31 копейку — до 37,68 руб. Сильнее всего подорожал бензин марок АИ-92 — на 32 копейки — до 36,59 руб, и АИ-95 — на 32 копейки — до 39,55 руб.
Дизельное топливо подорожало на 38 копеек за неделю, до 40,96 руб.
«На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 30 до 32 рублей за литр, марки АИ-92 — от 36,50 до 37,70 рубля за литр, марки АИ-95 — от 39,05 до 40,35 рубля за литр, дизельное топливо — от 40,40 до 43,40 рубля за литр», — отметили статистики.