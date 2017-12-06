Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Искалеченная войной горловчанка заставила замолчать ООН
Названа самая пьющая страна Европы
«Голову склонить и извинения попросить»: Тарасова о Мутко
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Захарова отреагировала на решение МОК
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Николь Кидман помолодела и похвасталась идеальными ногами - СМИ
Лолита танцем в аэропорту набрала 1 млн просмотров
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Задержание Михаила Саакашвили
13:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бензин и дизельное топливо продолжают резко дорожать в Новосибирской области

За неделю цены на бензин выросли на 0,8%, на дизельное топливо — на 0,9%.

Бензин и дизельное топливо продолжают резко дорожать в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

С 27 ноября по 4 декабря стоимость литра бензина выросла на 31 копейку — до 37,68 руб. Сильнее всего подорожал бензин марок АИ-92 — на 32 копейки — до 36,59 руб, и АИ-95 — на 32 копейки — до 39,55 руб.

Дизельное топливо подорожало на 38 копеек за неделю, до 40,96 руб.

«На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 30 до 32 рублей за литр, марки АИ-92 — от 36,50 до 37,70 рубля за литр, марки АИ-95 — от 39,05 до 40,35 рубля за литр, дизельное топливо — от 40,40 до 43,40 рубля за литр», — отметили статистики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новосибирские спортсмены прокомментировали запрет выступления российской сборной на Олимпиаде
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь