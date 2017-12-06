Публичные слушания по проектам реновации начнутся в марте 2018 года

Княжевская пояснила, что это будут пять площадок, конкурсные концепции застройки которых сейчас проходят общественные обсуждения, и пять проектов планировок, которые разработают в первую очередь.
«В собственности города есть ряд долгостроев, которые сегодня заброшены или не используются. Мы прорабатываем возможность строительства на их месте новых кварталов в рамках программы реновации», — сказала Княжевская (цитата по «Интерфакс».
В качестве примера она назвала здание больницы-долгостроя на Шоссе Энтузиастов и площадку в поселке Мосрентген.
В программу реновации жилищного фонда столицы входят 5175 домов, которые планируется снести, кроме 218 зданий, представляющих историческую и архитектурную ценность.