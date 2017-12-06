Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Названа самая пьющая страна Европы
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Мутко должен извиниться «за унижение чести страны» - депутат ГД
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Суперлуние-2017
14:24 (мск), источник: Ведомости

Публичные слушания по проектам реновации начнутся в марте 2018 года

Первые десять проектов планировок территории (ППТ) в рамках программы реновации жилья Москвы вынесут на публичные слушания в конце марта 2018 года, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, передает «РИА Новости».

Княжевская пояснила, что это будут пять площадок, конкурсные концепции застройки которых сейчас проходят общественные обсуждения, и пять проектов планировок, которые разработают в первую очередь.

«В собственности города есть ряд долгостроев, которые сегодня заброшены или не используются. Мы прорабатываем возможность строительства на их месте новых кварталов в рамках программы реновации», — сказала Княжевская (цитата по «Интерфакс».

В качестве примера она назвала здание больницы-долгостроя на Шоссе Энтузиастов и площадку в поселке Мосрентген.

В программу реновации жилищного фонда столицы входят 5175 домов, которые планируется снести, кроме 218 зданий, представляющих историческую и архитектурную ценность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российский бизнес всерьез испугался санкций
МОК допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
В России разработали новые правила для интернет-покупок
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
СМИ об отстранении России: «Просто выгнали лодырей вон»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь