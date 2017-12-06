Онлайн-приложение по программе реновации запустят в Москве весной
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — К весне следующего года планируется разработать
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — К весне следующего года планируется разработать
«Сейчас разрабатывается
«Пользователь сможет увидеть карту города, на которой будут выделены кварталы реновации. Кликнув на него, можно будет увидеть дома, которые появятся в ходе программы», — отметила Княжевская.
По ее оценкам, сервис может быть запущен уже к первым публичным слушаниям по проектам реновации, то есть к концу марта.
Программа реновации принята 1 августа текущего года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.