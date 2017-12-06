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14:27 (мск), источник: Интерфакс

Онлайн-приложение по программе реновации запустят в Москве весной

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — К весне следующего года планируется разработать интернет-приложение по программе реновации жилья в Москве, сообщила журналистам в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Сейчас разрабатывается интернет-приложение, в котором будут размещены проекты реновации кварталов. Мы планируем весной этот сервис уже запустить», — сказала Княжевская. По ее словам, этот ресурс будет размещен на одном из столичных порталов.

«Пользователь сможет увидеть карту города, на которой будут выделены кварталы реновации. Кликнув на него, можно будет увидеть дома, которые появятся в ходе программы», — отметила Княжевская.

По ее оценкам, сервис может быть запущен уже к первым публичным слушаниям по проектам реновации, то есть к концу марта.

Программа реновации принята 1 августа текущего года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.

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