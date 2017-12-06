Онлайн-приложение по программе реновации запустят в Москве весной

«Сейчас разрабатывается интернет-приложение, в котором будут размещены проекты реновации кварталов. Мы планируем весной этот сервис уже запустить», — сказала Княжевская. По ее словам, этот ресурс будет размещен на одном из столичных порталов.

«Пользователь сможет увидеть карту города, на которой будут выделены кварталы реновации. Кликнув на него, можно будет увидеть дома, которые появятся в ходе программы», — отметила Княжевская.

По ее оценкам, сервис может быть запущен уже к первым публичным слушаниям по проектам реновации, то есть к концу марта.