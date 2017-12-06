Мост через реку Белую в Уфе сносить не будут

Мост через реку Белую в Уфе, больше известный как «аэропортовский», сноситься не будет, об этом сообщил заместитель главы администрации города Салават Хусаинов.

5 декабря на оперативном совещании мэр уфы Ирек Ялалов сообщил, что мост, построенный в 1953—1956 годах, могут закрыть. Он сообщил о его предаварийном состоянии. Сейчас по нему ограничено движение автомобилей, запрещено движение грузового транспорта. На капремонт требуется 6 млрд 200 млн рублей.

«А потом в одном из СМИ появился заголовок, что мэр Уфы предложил снести мост этот мост, — рассказал Салават Хусаинов. — Я тоже был на этом оперативном совещании. Он обозначил болевую точку, ведь нужны огромные средства, необходимые для восстановления этого моста. Был обозначен объём работ, чётко и понятно сказано, что его практически необходимо разобрать и отстроить заново, чтобы он стал безопасным».