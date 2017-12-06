Оправданный Верховным судом бизнесмен отсудил у государства 500 тысяч тенге

Источник: AP 2017

Согласно приговору Сарыаркинского районного суда № 2, бизнесмен приобрел ТОО по приему металла, затем снял новое помещение в другом месте, но не провел необходимую перерегистрацию. Лицензия у компании была только на один адрес.

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Сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Астане МФ РК заподозрили его в том, что он умышленно и незаконно осуществлял сбор (заготовку), хранение, переработку и реализацию лома, отходов цветных и черных металлов, не направив уведомление об изменении местонахождения юридического лица.

«Осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность путем нарушения законодательства о разрешениях и уведомлениях, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере», — отмечается в приговоре.

В итоге суд первой инстанции его признал виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на два года и по амнистии освободил от основного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны 6 марта 2017 года оставила приговор без изменений.

Верховый суд РК выяснил, что на момент начала досудебного расследования деяния бизнесмена содержали признаки уголовного правонарушения.

Однако нижестоящим судом не учтено, что в марте 2016 года прием металла исключен из списка лицензируемых видов деятельности, то есть предприниматель должен только уведомлять профильный госорган.

Судебная коллегия постановила отменить приговор за отсутствием состава преступления и дала оправданному право на возмещение вреда. В октябре 2017 года оправданный обратился в Сарыаркинский районный суд Астаны с иском к Министерству финансов РК о взыскании компенсации морального вреда в сумме пять миллионов тенге. Он мотивировал это тем, что незаконно был привлечен к уголовной ответственности. Представитель Минфина иск не признал, а прокурор попросил суд удовлетворить иск частично.

«Суд считает, что размер возмещения морального вреда истцом необоснованно завышен, при определении размера компенсации морального вреда суд учитывает, что в результате незаконного осуждения истец нес нравственные страдания, испытал чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, что должно быть учтено при определении размера возмещения. Исходя из критериев, суд определяет размер компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч тенге», — говорится в решении Сарыаркинского районного суда Астаны.

Суд Астаны оставил решение первой инстанции без изменений.

Таким образом, за незаконное привлечение к уголовной ответственности Казахстан в лице Министерства финансов обязали выплатить бизнесмену 500 тысяч тенге.

Ранее Алматинский городской суд постановил взыскать с Минфина пять миллионов тенге в пользу мужчины, который был незаконно осужден на 15 лет по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, за то, что оправданный находился в местах лишения свободы два года пять месяцев и семь дней, то есть 890 суток.

Также Алматинский городской суд увеличил сумму морального вреда с 500 тысяч до двух миллионов тенге Серику Сарсембаеву за незаконное привлечение его к уголовной ответственности.

Мужчина в нарушение закона находился под стражей 283 дня и был осужден Турксибским районным судом на 8,5 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а затем оправдан апелляционной инстанцией.