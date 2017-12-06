Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не верьте: экс-депутат о настоящем отношении украинцев к русским
Успех диеты зависит от генов
«Голову склонить и извинения попросить»: Тарасова о Мутко
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Адвокат Родченкова: «Будет оглядываться всю оставшуюся жизнь»
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Тарасова призвала Мутко к ответу после решения МОК — СМИ
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
США решили подделывать российские «смертоносные пулеметы» — СМИ
Уткин об отстранении РФ: Страну представляют люди
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8На Бали проснулся вулкан Агунг
15:53 (мск), источник: Tengrinews

Оправданный Верховным судом бизнесмен отсудил у государства 500 тысяч тенге

Бизнесмен из Астаны, осужденный за экономическое преступление, был оправдан Верховным судом, а затем отсудил у Казахстана в лице Минфина за незаконное привлечение к уголовной ответственности компенсацию морального вреда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: AP 2017

Согласно приговору Сарыаркинского районного суда № 2, бизнесмен приобрел ТОО по приему металла, затем снял новое помещение в другом месте, но не провел необходимую перерегистрацию. Лицензия у компании была только на один адрес.

Читайте также
Чиновников-взяточников из ЮКО задержали прямо во время обеда

Сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Астане МФ РК заподозрили его в том, что он умышленно и незаконно осуществлял сбор (заготовку), хранение, переработку и реализацию лома, отходов цветных и черных металлов, не направив уведомление об изменении местонахождения юридического лица.

«Осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность путем нарушения законодательства о разрешениях и уведомлениях, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере», — отмечается в приговоре.

В итоге суд первой инстанции его признал виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на два года и по амнистии освободил от основного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны 6 марта 2017 года оставила приговор без изменений.

Верховый суд РК выяснил, что на момент начала досудебного расследования деяния бизнесмена содержали признаки уголовного правонарушения.

Однако нижестоящим судом не учтено, что в марте 2016 года прием металла исключен из списка лицензируемых видов деятельности, то есть предприниматель должен только уведомлять профильный госорган.

Судебная коллегия постановила отменить приговор за отсутствием состава преступления и дала оправданному право на возмещение вреда. В октябре 2017 года оправданный обратился в Сарыаркинский районный суд Астаны с иском к Министерству финансов РК о взыскании компенсации морального вреда в сумме пять миллионов тенге. Он мотивировал это тем, что незаконно был привлечен к уголовной ответственности. Представитель Минфина иск не признал, а прокурор попросил суд удовлетворить иск частично.

«Суд считает, что размер возмещения морального вреда истцом необоснованно завышен, при определении размера компенсации морального вреда суд учитывает, что в результате незаконного осуждения истец нес нравственные страдания, испытал чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, что должно быть учтено при определении размера возмещения. Исходя из критериев, суд определяет размер компенсации морального вреда в сумме 500 тысяч тенге», — говорится в решении Сарыаркинского районного суда Астаны.

Суд Астаны оставил решение первой инстанции без изменений.

Таким образом, за незаконное привлечение к уголовной ответственности Казахстан в лице Министерства финансов обязали выплатить бизнесмену 500 тысяч тенге. 

Ранее Алматинский городской суд постановил взыскать с Минфина пять миллионов тенге в пользу мужчины, который был незаконно осужден на 15 лет по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, за то, что оправданный находился в местах лишения свободы два года пять месяцев и семь дней, то есть 890 суток.

Также Алматинский городской суд увеличил сумму морального вреда с 500 тысяч до двух миллионов тенге Серику Сарсембаеву за незаконное привлечение его к уголовной ответственности.

Мужчина в нарушение закона находился под стражей 283 дня и был осужден Турксибским районным судом на 8,5 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а затем оправдан апелляционной инстанцией.

Всего с января по июнь в 2017 году Минфин выплатил гражданам за незаконное привлечение к уголовной ответственности более 15 миллионов тенге.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Туристам дадут преимущество в движении по Алматы
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
В России разработали новые правила для интернет-покупок
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В «Гоголь-центре» арестовали рояль
TIME назвал человеком года «нарушителей молчания»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Путин пообещал скоро принять решение об участии в выборах
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь