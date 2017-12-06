Во всех школах Крыма заменят окна и кровлю за счет республиканского бюджета

«Мы предлагаем программу по замене окон и ремонту кровель в школах на следующий год. Планируем на уровне до 1 млрд рублей (в год — ред.) на эти цели: 200 млн рублей пойдут на кровлю и 700 млн рублей — на остекление школ. Вся программа — 3 млрд рублей», — рассказал Константинов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Госсовет Республики на заседании 29 ноября принял в первом чтении проект закона «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В финансово-экономическом обосновании к проекту закона отмечается, что объем доходов в 2018 году утвержден в размере 167,9 млрд руб. Это на 14,6% больше, чем в прошлом году.