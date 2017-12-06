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16:03 (мск), источник: РИА Крым

Во всех школах Крыма заменят окна и кровлю за счет республиканского бюджета

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. В Крыму с 2018 года заработает программа по замене окон и кровель в школах. На эти цели в проекте закона «О бюджете РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено порядка 3 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов.

«Мы предлагаем программу по замене окон и ремонту кровель в школах на следующий год. Планируем на уровне до 1 млрд рублей (в год — ред.) на эти цели: 200 млн рублей пойдут на кровлю и 700 млн рублей — на остекление школ. Вся программа — 3 млрд рублей», — рассказал Константинов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Госсовет Республики на заседании 29 ноября принял в первом чтении проект закона «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В финансово-экономическом обосновании к проекту закона отмечается, что объем доходов в 2018 году утвержден в размере 167,9 млрд руб. Это на 14,6% больше, чем в прошлом году.

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