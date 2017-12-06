В Краснодаре продолжили возведение долгостроя на Карякина
В Краснодаре продолжили строительство многоэтажного дома на улице Карякина, 5.
В Краснодаре продолжили строительство многоэтажного дома на улице Карякина, 5.
Разрешение на строительство выдали на заседании градостроительного совета, которое провел мэр Краснодара Евгений Первышов. Он назвал дом на Карякина одним из самых старых долгостроев.
«Для возобновления строительства необходимо было решить целый комплекс вопросов. Сейчас все проблемы сняты — мы выходим на финишную прямую — собственно, к самому возобновлению строительства через более чем 6 лет простоя. Найден инвестор, разработан алгоритм достройки, который уже выполняется. И в 2019 году более 600 дольщиков получат свои долгожданные квартиры», — цитирует замдиректора департамента строительства Александра Мадовского
Завершение строительства 16-этажного дома будет стоить 600 млн рублей. Застройщик обязуется закончить работы за 24 месяца.