В Краснодаре продолжили возведение долгостроя на Карякина

«Для возобновления строительства необходимо было решить целый комплекс вопросов. Сейчас все проблемы сняты — мы выходим на финишную прямую — собственно, к самому возобновлению строительства через более чем 6 лет простоя. Найден инвестор, разработан алгоритм достройки, который уже выполняется. И в 2019 году более 600 дольщиков получат свои долгожданные квартиры», — цитирует замдиректора департамента строительства Александра Мадовского пресс-служба администрации Краснодара.