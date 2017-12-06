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16:02 (мск), источник: РИА Крым

Устинов потребовал привести в порядок подъездную дорогу к мосту в Крым со стороны Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев просит приступить к проектированию подъездной дороги к мосту через Керченский пролив в кратчайшие сроки. Такое заявление руководитель края сделал в среду на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, после запуска моста в Крым в конце 2018 года, в этом направлении могут в разы увеличиться пробки, так как подъездная дорога к нему до сих пор остается двухполосной. Кроме того, полотно 17 раз пересекает железнодорожные пути.

«Мы с завтрашнего дня начинаем передачу дороги на федеральный уровень… Но уже сегодня можно запараллелить действия по проектированию и самой дороги и путепроводов»
Кондратьев

Замминистра транспорта РФ Николай Асаул пояснил, что все работы по проектированию дороги начнутся после того, как дорогу передадут в федеральную собственность. «Когда дорогу передадут, тогда и начнем», — пояснил он.

Однако, по словам полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, таким образом этот вопрос решаться не должен.

«Считаю, с вашей стороны есть элементы формализма, что пока нет бумажки, не начнем», — сказал он. И добавил, «чтобы не было формальных поводов не финансировать», губернатору Кубани стоит ускорить процесс передачи дороги в федеральную собственность.

Кроме этого, Устинов предложил для ускорения процесса написать письмо на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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