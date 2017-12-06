Устинов потребовал привести в порядок подъездную дорогу к мосту в Крым со стороны Кубани

По его словам, после запуска моста в Крым в конце 2018 года, в этом направлении могут в разы увеличиться пробки, так как подъездная дорога к нему до сих пор остается двухполосной. Кроме того, полотно 17 раз пересекает железнодорожные пути.
«Мы с завтрашнего дня начинаем передачу дороги на федеральный уровень… Но уже сегодня можно запараллелить действия по проектированию и самой дороги и путепроводов»
Замминистра транспорта РФ Николай Асаул пояснил, что все работы по проектированию дороги начнутся после того, как дорогу передадут в федеральную собственность. «Когда дорогу передадут, тогда и начнем», — пояснил он.
Однако, по словам полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, таким образом этот вопрос решаться не должен.
«Считаю, с вашей стороны есть элементы формализма, что пока нет бумажки, не начнем», — сказал он. И добавил, «чтобы не было формальных поводов не финансировать», губернатору Кубани стоит ускорить процесс передачи дороги в федеральную собственность.
Кроме этого, Устинов предложил для ускорения процесса написать письмо на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.