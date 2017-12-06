Меняется график движения поездов дальнего следования до Калининграда

Источник: Аргументы и факты

Фирменный поезд № 30/29 «Янтарь», курсирующий между Москвой и Калининградом, будет отправляться от Южного вокзала на 11 минут позже (в 14:02 мск), при этом время прибытия на Белорусский вокзал не изменится. В обратном направлении «Янтарь» будет отправляться по прежнему графику и прибывать в Калининград на 14 минут раньше.

«Обратите внимание: в соответствии с новым расписанием фирменный поезд “Янтарь” по территории Калининградской области будет следовать с двумя остановками: в Черняховске и на пограничной станции Чернышевское», — уточнили в КЖД.

Поезд № 148/147 Калининград — Москва теперь будет отправляться с Южного вокзала на 3 минуты раньше (в 17:26 мск), а из Москвы — на 38 минут позже прежнего графика (в 23:10 мск).

Поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург с 10 декабря будет отправляться с Южного вокзала на 11 минут позже и прибывать на Витебский вокзал в то же время. В обратном направлении поезд № 79 будет отправляться из Санкт-Петербурга на сорок минут раньше прежнего графика (в 15.30 мск) и прибывать в Калининград в 14.14 местного времени.