Меняется график движения поездов дальнего следования до Калининграда
С 10 декабря меняется время отправления и прибытия в Калининград поездов дальнего следования. Об этом предупреждает
С 10 декабря меняется время отправления и прибытия в Калининград поездов дальнего следования. Об этом предупреждает
Фирменный поезд № 30/29 «Янтарь», курсирующий между Москвой и Калининградом, будет отправляться от Южного вокзала на 11 минут позже (в 14:02 мск), при этом время прибытия на Белорусский вокзал не изменится. В обратном направлении «Янтарь» будет отправляться по прежнему графику и прибывать в Калининград на 14 минут раньше.
«Обратите внимание: в соответствии с новым расписанием фирменный поезд “Янтарь” по территории Калининградской области будет следовать с двумя остановками: в Черняховске и на пограничной станции Чернышевское», — уточнили в КЖД.
Поезд № 148/147 Калининград — Москва теперь будет отправляться с Южного вокзала на 3 минуты раньше (в 17:26 мск), а из Москвы — на 38 минут позже прежнего графика (в 23:10 мск).
Поезд № 80 Калининград —
Также в новом ежегодном расписании от 11 до 39 минут сокращается время движения в пути поездов Калининград — Адлер — Калининград и Калининград — Челябинск — Калининград.