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17:28 (мск), источник: Podrobno.uz

Казахстанские компании планируют начать геологоразведку в Узбекистане

Казахстанские компании, специализирующие в области геологоразведки, готовы работать в Узбекистане.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Казахстанские компании, специализирующие в области геологоразведки, готовы работать в Узбекистане. Об этом сообщил генеральный директор казахстанско-австралийской компании «Aurora Minerals Group» Кайсар Кожамуратов на Х международной конференции «Узгеоинвест-2017».

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«Узбекистан для нас всегда был интересен с точки зрения геологоразведки, так как здесь очень много больших месторождений. Поэтому у инвесторов всегда был интерес и в свете последних позитивных событий, происходящих в республике, мы приехали сюда, чтобы изучить потенциальные возможности страны. В дальнейшем мы готовы войти на рынок Узбекистана и предоставлять свои услуги потенциальным клиентам», — заявил Кайсар Кожамуратов.

Кроме того, глава компании «Aurora Minerals Group» отметил, что клиентов его компании больше интересует проекты в области добычи благородных, цветных и полиметаллов.

Вместе с тем, по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, на 1 января 2017 года в Узбекистане выявлено 1931 месторождений, в том числе, 1043 месторождения открыты за годы независимости. Госкомгеологии Узбекистана в установленном порядке выдано недрпользователям 1014 лицензий на право пользования участками недр. В настоящее время решением правительства иностранным инвесторам предлагаются 29 месторождений и 111 перспективных площадей твердых полезных ископаемых. В их число входят: 12 месторождений и 31 перспективная площадь по драгоценным металлам (золото, серебро), 18 площадей по цветным металлам (медь, свинец, цинк), 14 месторождений и 51 площадь по редким и редкоземельным металлам и урану.

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