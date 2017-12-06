Казахстанские компании планируют начать геологоразведку в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Казахстанские компании, специализирующие в области геологоразведки, готовы работать в Узбекистане. Об этом сообщил генеральный директор казахстанско-австралийской компании «Aurora Minerals Group» Кайсар Кожамуратов на Х международной конференции «Узгеоинвест-2017».

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«Узбекистан для нас всегда был интересен с точки зрения геологоразведки, так как здесь очень много больших месторождений. Поэтому у инвесторов всегда был интерес и в свете последних позитивных событий, происходящих в республике, мы приехали сюда, чтобы изучить потенциальные возможности страны. В дальнейшем мы готовы войти на рынок Узбекистана и предоставлять свои услуги потенциальным клиентам», — заявил Кайсар Кожамуратов.

Кроме того, глава компании «Aurora Minerals Group» отметил, что клиентов его компании больше интересует проекты в области добычи благородных, цветных и полиметаллов.