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10:12 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Подмосковье пообещали ювелирные украшения за своевременную оплату ЖКХ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости/Прайм. Московский областной единый информационно-расчетный центр (МособлЕИРЦ) пообещал жителям Подмосковья, которые оплатят все жилищно-коммунальные услуги до 24 декабря, ювелирные украшения в подарок.

Как отмечается в сообщении МособлЕИРЦ, акция касается всех жителей Подмосковья, которые своевременно и полностью оплатят жилищно-коммунальные услуги и электричество.

«Для того чтобы получить драгоценные сердце, подкову или ключ, необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию до 24 декабря 2017 года и предоставить оплаченную квитанцию…», — говорится в сообщении.

В сети ювелирных магазинов, которая участвует в акции, РИА Новости пояснили, что добросовестный плательщик сможет получить бижутерию в подарок (в ее состав входят алюминий и цинк), а также 500 бонусных рублей.

ООО «МособлЕИРЦ» — дочерняя структура «Мосэнергосбыта», созданная в 2013 году в целях повышения прозрачности и повышаемости сбора платежей за услуги ЖКХ. Также центр оказывает услуги, связанные с эксплуатацией приборов учета электрической и тепловой энергии. «Мосэнергосбыту» принадлежит 50,1% расчетного центра, блокирующий пакет (25,1%) у ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», оставшаяся доля (24,8%) — у ОАО «Региональный информационно-расчетный центр».

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