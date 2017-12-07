В Подмосковье пообещали ювелирные украшения за своевременную оплату ЖКХ

Как отмечается в сообщении МособлЕИРЦ, акция касается всех жителей Подмосковья, которые своевременно и полностью оплатят жилищно-коммунальные услуги и электричество.

«Для того чтобы получить драгоценные сердце, подкову или ключ, необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию до 24 декабря 2017 года и предоставить оплаченную квитанцию…», — говорится в сообщении.

В сети ювелирных магазинов, которая участвует в акции, РИА Новости пояснили, что добросовестный плательщик сможет получить бижутерию в подарок (в ее состав входят алюминий и цинк), а также 500 бонусных рублей.