В Подмосковье пообещали ювелирные украшения за своевременную оплату ЖКХ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости/Прайм. Московский областной единый
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости/Прайм. Московский областной единый
Как отмечается в сообщении МособлЕИРЦ, акция касается всех жителей Подмосковья, которые своевременно и полностью оплатят
«Для того чтобы получить драгоценные сердце, подкову или ключ, необходимо оплатить
В сети ювелирных магазинов, которая участвует в акции, РИА Новости пояснили, что добросовестный плательщик сможет получить бижутерию в подарок (в ее состав входят алюминий и цинк), а также 500 бонусных рублей.
ООО «МособлЕИРЦ» — дочерняя структура «Мосэнергосбыта», созданная в 2013 году в целях повышения прозрачности и повышаемости сбора платежей за услуги ЖКХ. Также центр оказывает услуги, связанные с эксплуатацией приборов учета электрической и тепловой энергии. «Мосэнергосбыту» принадлежит 50,1% расчетного центра, блокирующий пакет (25,1%) у ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», оставшаяся доля (24,8%) — у ОАО «Региональный