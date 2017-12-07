Шереметьево никак не привыкнет к снегу
В аэропорту опять отменяют рейсы.
В аэропорту опять отменяют рейсы.
Снегопады, пришедшие в Москву в конце ноября, привели уже к двум масштабным сбоям в работе аэропорта Шереметьево. В первых числах месяца в аэропорту массово задерживали рейсы, а в среду самолет латвийской AirBaltic скатился с ВПП, как минимум на три часа парализовав ее.
В среду пассажирский Boeing 737 латвийской AirBaltic во второй половине дня устроил коллапс в московском аэропорту Шереметьево. Рейс BT 428 из Риги уже после плановой посадки в 15:13 при рулении с
Некоторые авиакомпании (например, польская LOT и болгарская Bulgaria Air) отменили рейсы. Сильнее всего пришлось перекраивать расписание «Аэрофлоту» — базовому перевозчику Шереметьево. Авиакомпания отменила 22 рейса, из которых 20 — зарубежные. Также было перенесено время вылета 26 рейсов (из них 22 — внутренние). Другие авиакомпании, работающие в Шереметьево, о своих проблемах официально не сообщали, но источник «Ъ» в одном из перевозчиков сказал, что несколько рейсов ушли на запасные аэродромы «из-за плохих погодных условий: на работу аэропорта продолжает негативно влиять снегопад».
Один из источников «Ъ» в отрасли считает, что сейчас инфраструктура аэродрома Шереметьево не выдерживает нагрузку, наземные службы не успевают чистить полосы и получают неверный коэффициент сцепления на ВПП и рулежных дорожках.
Ситуацию осложняет реконструкция северного терминального комплекса, из-за чего часть рулежных дорожек не функционирует.
В Шереметьево не стали комментировать эту информацию до окончания итогов расследования, отметив, что коэффициент сцепления соответствовал необходимым нормам для выполнения взлета и посадки. Другой источник «Ъ», знакомый с ситуацией, считает, что инцидент мог произойти по вине командира воздушного судна AirBaltic, «который на большой скорости не смог уйти на рулежную дорожку и, попытавшись развернуть самолет, выкатился за пределы полосы».
Тогда были отменены или задержаны до 300 полетов, многие — на несколько часов и с пассажирами в самолетах. В качестве причины задержек указывалось ожидание разрешения диспетчеров на запуск двигателей. Те, в свою очередь, «действовали в экстренных условиях, когда одна из полос время от времени закрывалась на чистку, и в приоритетном порядке давали разрешение на посадку самолетов, у которых ограничен запас топлива», рассказывали собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией.
Тогда основными причинами проблем кроме плохой погоды источник ТАСС называл то, что Шереметьево заблаговременно не уведомило ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) о необходимости сократить пропускную способность, и поэтому ограничение числа взлетов и посадок было принято, когда в аэропорту уже была очередь самолетов на вылет и прилет. По договору между Шереметьево, «Аэрофлотом» и ГК по ОрВД при сложных метеоусловиях количество
Московская транспортная прокуратура уже начала проверку для выяснения всех обстоятельств происходившего в Шереметьево в среду. При наличии оснований виновные будут незамедлительно привлечены к ответственности, говорится в сообщении прокуратуры. Минтранс уже ранее поручил Росавиации до конца недели проверить готовность аэропортов и авиакомпаний к работе в период новогодних праздников, чтобы «не допустить повторения подобных ситуаций». Общественная палата (ОП) РФ и общественный совет Росавиации на совместной рабочей группе также разберут инцидент с недавней многочасовой задержкой рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево, сообщила
Размер компенсации пассажиру зависит от минимальной заработной платы и составляет 25% от этой величины за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Но рассмотрение таких исков может затянуться, считает юрист.
Елизавета Кузнецова