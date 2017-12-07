Шереметьево никак не привыкнет к снегу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Снегопады, пришедшие в Москву в конце ноября, привели уже к двум масштабным сбоям в работе аэропорта Шереметьево. В первых числах месяца в аэропорту массово задерживали рейсы, а в среду самолет латвийской AirBaltic скатился с ВПП, как минимум на три часа парализовав ее. Из-за этого «Аэрофлот» и другие авиакомпании вынуждены были отменять или задерживать рейсы. Источники «Ъ» расходятся во мнениях о причинах инцидента. Одни считают, что инфраструктура реконструируемого Шереметьево перегружена, а «Аэрофлоту» и аэропорту надо корректировать расписание полетов, другие возлагают вину на пилота AirBaltic (латвийская авиакомпания заявила о скользкой ВПП). Расследованием инцидента займется прокуратура.

В среду пассажирский Boeing 737 латвийской AirBaltic во второй половине дня устроил коллапс в московском аэропорту Шереметьево. Рейс BT 428 из Риги уже после плановой посадки в 15:13 при рулении с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку выкатился на грунтовую часть летного поля, сообщило Шереметьево. AirBaltic подтвердила это в Twitter, авиакомпания сослалась на «сильный ветер и скользкую ВПП». Никто из пассажиров не пострадал, видимых повреждений у самолета нет. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что на борту самолета находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис, который прилетел для участия в форуме «Транспортная неделя».

В итоге в течение трех часов в Шереметьево работала только одна из двух ВПП. Рейсы, прибывавшие в аэропорт после инцидента, задерживались как минимум на час.

Некоторые авиакомпании (например, польская LOT и болгарская Bulgaria Air) отменили рейсы. Сильнее всего пришлось перекраивать расписание «Аэрофлоту» — базовому перевозчику Шереметьево. Авиакомпания отменила 22 рейса, из которых 20 — зарубежные. Также было перенесено время вылета 26 рейсов (из них 22 — внутренние). Другие авиакомпании, работающие в Шереметьево, о своих проблемах официально не сообщали, но источник «Ъ» в одном из перевозчиков сказал, что несколько рейсов ушли на запасные аэродромы «из-за плохих погодных условий: на работу аэропорта продолжает негативно влиять снегопад».

Один из источников «Ъ» в отрасли считает, что сейчас инфраструктура аэродрома Шереметьево не выдерживает нагрузку, наземные службы не успевают чистить полосы и получают неверный коэффициент сцепления на ВПП и рулежных дорожках.

Ситуацию осложняет реконструкция северного терминального комплекса, из-за чего часть рулежных дорожек не функционирует. Собеседник «Ъ»

В Шереметьево не стали комментировать эту информацию до окончания итогов расследования, отметив, что коэффициент сцепления соответствовал необходимым нормам для выполнения взлета и посадки. Другой источник «Ъ», знакомый с ситуацией, считает, что инцидент мог произойти по вине командира воздушного судна AirBaltic, «который на большой скорости не смог уйти на рулежную дорожку и, попытавшись развернуть самолет, выкатился за пределы полосы».

Массовые сбои в расписании полетов «Аэрофлота» в Шереметьево были и в конце прошлой недели, когда в Москве прошел первый в этом сезоне серьезный снегопад.

Тогда были отменены или задержаны до 300 полетов, многие — на несколько часов и с пассажирами в самолетах. В качестве причины задержек указывалось ожидание разрешения диспетчеров на запуск двигателей. Те, в свою очередь, «действовали в экстренных условиях, когда одна из полос время от времени закрывалась на чистку, и в приоритетном порядке давали разрешение на посадку самолетов, у которых ограничен запас топлива», рассказывали собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией.

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Тогда основными причинами проблем кроме плохой погоды источник ТАСС называл то, что Шереметьево заблаговременно не уведомило ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) о необходимости сократить пропускную способность, и поэтому ограничение числа взлетов и посадок было принято, когда в аэропорту уже была очередь самолетов на вылет и прилет. По договору между Шереметьево, «Аэрофлотом» и ГК по ОрВД при сложных метеоусловиях количество взлетно-посадочных операций (ВПО) на обеих полосах должно составлять до 36 в час вместо нормальных 55. Но 1 декабря на фактически одной ВПП число ВПО достигало 41 в час. Источник «Ъ» в отрасли говорит, что «хаос будет продолжаться до тех пор, пока аэропорт и “Аэрофлот” не скорректируют расписание даже с учетом финансовых потерь».

Московская транспортная прокуратура уже начала проверку для выяснения всех обстоятельств происходившего в Шереметьево в среду. При наличии оснований виновные будут незамедлительно привлечены к ответственности, говорится в сообщении прокуратуры. Минтранс уже ранее поручил Росавиации до конца недели проверить готовность аэропортов и авиакомпаний к работе в период новогодних праздников, чтобы «не допустить повторения подобных ситуаций». Общественная палата (ОП) РФ и общественный совет Росавиации на совместной рабочей группе также разберут инцидент с недавней многочасовой задержкой рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево, сообщила пресс-служба палаты.

Юрист правового отдела Heads Consulting Ирина Баскакова говорит, что пассажиры рейсов, задержанных из-за инцидента с AirBaltic, могут оформить претензии непосредственно к латвийскому перевозчику через российское представительство, но для этого им придется доказать, что инцидент произошел именно по вине перевозчика.

Размер компенсации пассажиру зависит от минимальной заработной платы и составляет 25% от этой величины за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Но рассмотрение таких исков может затянуться, считает юрист.