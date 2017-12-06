Проедаем заначки? В этом году белорусы уже принесли в обменники 1,8 млрд долларов

Источник: Комсомольская правда

По данным Нацбанка, в ноябре физические лица сдали валюты на 64,92 млн. долларов. Это чистая продажа, то есть сумма продажи превысила сумму покупки. Вообще, обычные граждане уже 22 месяца подряд, аж с февраля 2015 года, являются чистыми продавцами валюты. Получается, почти два года мы сдаем в обменники свои сбережения. А не покупаем там деньги, чтобы копить или откладывать в валюте.

В январе — ноябре этого года белорусы чистыми сдали 1,8 млрд. долларов. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год (тогда было 1,89 млрд. долларов). Экономисты не дают оценку тому, сколько еще у нас осталось запасов, которые можно менять на белорусские рубли и за них жить.