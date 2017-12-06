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22:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Проедаем заначки? В этом году белорусы уже принесли в обменники 1,8 млрд долларов

Уже 22 месяца подряд мы сдаем в обменники больше долларов-евро, чем покупаем.

ЦБ: $ 58.9281   +0.24 € 69.7060   +0.07 ММВБ: $ 59.2125   +0.46 € 69.8400   +0.39
Источник: Комсомольская правда

По данным Нацбанка, в ноябре физические лица сдали валюты на 64,92 млн. долларов. Это чистая продажа, то есть сумма продажи превысила сумму покупки. Вообще, обычные граждане уже 22 месяца подряд, аж с февраля 2015 года, являются чистыми продавцами валюты. Получается, почти два года мы сдаем в обменники свои сбережения. А не покупаем там деньги, чтобы копить или откладывать в валюте.

В январе — ноябре этого года белорусы чистыми сдали 1,8 млрд. долларов. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год (тогда было 1,89 млрд. долларов). Экономисты не дают оценку тому, сколько еще у нас осталось запасов, которые можно менять на белорусские рубли и за них жить.

Правда, в ноябре чистая продажа валюты гражданами сильно сократилась. Так, если все прежние месяцы 2017 года мы сдавали чистыми не менее 100 млн. долларов (максимум был в апреле — принесли $216,3 млн.), то в ноябре сдали всего $64,92 млн.

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