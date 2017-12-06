Около 20 тонн яблок из Молдовы не впустили в Россию
Около 20 тонн яблок из Молдовы не пустили в Россию — во фруктах содержалась восточная плодожорка.
Около 20 тонн яблок из Молдовы не пустили в Россию — во фруктах содержалась восточная плодожорка.
КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. В Курской области сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз почти двадцати тонн свежих яблок из Молдовы, сообщают российские СМИ.
Груз проходил через погранпункт «Крупец».
Партию фруктов везли в Подмосковье.
В яблоках обнаружили опасный карантинный объект, восточную плодожорку.