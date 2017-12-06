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22:55 (мск), источник: Sputnik.md

Около 20 тонн яблок из Молдовы не впустили в Россию

Около 20 тонн яблок из Молдовы не пустили в Россию — во фруктах содержалась восточная плодожорка.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. В Курской области сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз почти двадцати тонн свежих яблок из Молдовы, сообщают российские СМИ.

Груз проходил через погранпункт «Крупец».

Партию фруктов везли в Подмосковье.

В яблоках обнаружили опасный карантинный объект, восточную плодожорку.

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