Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
На лице американца выросли грибы
Гениальные альтернативы покупным игрушкам для годовалого ребенка
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Лукбук новой коллекции Уэста с Кардашьян сняли «папарацци»
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
8День благодарения
8Суперлуние-2017
6 декабря, источник: РИА Новости

Биткоин установил второй рекорд за день, превысив отметку в $13 тысяч

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 13 тысяч долларов, следует из данных торгов.

ЦБ: $ 58.9281   +0.24 € 69.7060   +0.07 ММВБ: $ 59.2000   +0.45 € 69.8400   +0.39
Источник: РИА Новости

По состоянию на 23.20 мск, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,561 — 13,033 тысячи долларов. В среду утром биткион превысил отметку в 12 тысяч долларов. Таким образом, меньше чем за сутки стоимость криптовалюты выросла более чем на тысячу долларов.

Видео
Биткоин никогда не спит: в США появились первые биткоин-миллиардеры

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост. Двадцать девятого ноября цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув 11,441 тысячи долларов. Двадцать седьмого ноября биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч.

Стоимость BTC 29 ноября резко обвалилась на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки «финансовой пирамиды».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить регулирование криптовалют так, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать излишних барьеров. Глава государства при этом подчеркнул, что нужно использовать преимущества новых технологических решений в банковской сфере.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В МОК придумали, как и РФ не пустить и российские деньги не потерять
Последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны. Мнение
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
Россия предложила США вместе повоевать в Ираке с ИГ
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Дед Мороз рассказал о самых популярных просьбах детей
Спорт
Как российских спортсменов будут допускать на Олимпиаду Все подробности о том, по какому принципу МОК будет приглашать российских спортсменов для выступлений в нейтральном статусе на Играх в Пхенчхане
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь