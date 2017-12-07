Решение о финансировании Восточного обхода Уфы примут до конца года

Как отметил глава Минтранса Максим Соколов на «Транспортной неделе 2017», проект обхода включает в себя возведение мостового перехода и завершение строительства тоннеля, которое было начато еще в советское время.
Ранее Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит на 68,8 миллиона долларов (более 4 миллиардов рублей) на строительство этого платного выезда из Уфы. Он должен соединить две федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
Уже с 1 января следующего года в рамках соглашения о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывается транзит для международных автоперевозчиков из Китая через Казахстан до Оренбурга (первая точка дистанции), а с 2020-го — до Санкт-Петербурга, что означает дополнительную нагрузку на сеть федеральных трасс, напомнил в беседе с «РГ» глава комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов. Обход Уфы может стать одной из дорог транспортной системы ШОС, которая поможет разгрузить федеральные трассы.