Решение о финансировании Восточного обхода Уфы примут до конца года

Как отметил глава Минтранса Максим Соколов на «Транспортной неделе 2017», проект обхода включает в себя возведение мостового перехода и завершение строительства тоннеля, которое было начато еще в советское время.

Ранее Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит на 68,8 миллиона долларов (более 4 миллиардов рублей) на строительство этого платного выезда из Уфы. Он должен соединить две федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга».