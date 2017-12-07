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02:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы регионы с самыми низкими зарплатами в России

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы, самые низкие — в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Рейтинг», результаты которого публикуют РИА Новости.

Составители рейтинга учитывали процент людей, получающих свыше 100 и менее 10 тысяч рублей в месяц, медианную зарплату и коэффициент неравенства Джини.

В целом, только 4,1 процента работающих россиян получают свыше 100 тысяч. Но в Ямало-Ненецком округе таких 24 процента, в Москве — 17 процентов, в Санкт-Петербурге — 8 процентов, а в Дагестане — всего 0,48 процента, в Чечне — 0,59.
Сильно отличаются регионы и по доле тех, кто зарабатывает менее 10 тысяч рублей в месяц. В Москве таких 1,5 процента, а в Алтайском крае — 25 процентов.

В регионах-лидерах медианная зарплата (половина работников получает больше, половина — меньше) составляет около 53−59 тысяч рублей, в бедных субъектах — менее 20 тысяч (в Дагестане — 13,6 тысяч, в Брянской области — 17,6 тысяч). В 14 регионах России медианная зарплата выше 30 тысяч рублей, в 33 субъектах — менее 20 тысяч.

По данным Росстата, опубликованным в сентябре, свыше 21 миллиона россиян имеют доход ниже прожиточного минимума.

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