Названы регионы с самыми низкими зарплатами в России
Самые высокие зарплаты в России у жителей
Самые высокие зарплаты в России у жителей
Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Рейтинг», результаты которого публикуют РИА Новости.
Составители рейтинга учитывали процент людей, получающих свыше 100 и менее 10 тысяч рублей в месяц, медианную зарплату и коэффициент неравенства Джини.
В целом, только 4,1 процента работающих россиян получают свыше 100 тысяч. Но в
Сильно отличаются регионы и по доле тех, кто зарабатывает менее 10 тысяч рублей в месяц. В Москве таких 1,5 процента, а в Алтайском крае — 25 процентов.
В
По данным Росстата, опубликованным в сентябре, свыше 21 миллиона россиян имеют доход ниже прожиточного минимума.