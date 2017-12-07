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06:59 (мск), источник: "Российская газета"

Как справиться с перепроизводством зерна в Новосибирской области

Областные депутаты предлагают пересмотреть стратегию развития сельского хозяйства в регионе.

Источник: "Российская газета"

В Законодательном собрании Новосибирской области обсудили ситуацию с перепроизводством зерна в регионе. По словам депутатов, несмотря на принимаемые региональным минсельхозом меры, проблема далека от решения, а в следующем году может лишь усугубиться. Необходимо кардинально изменить подход к развитию сельского хозяйства, иначе положение аграриев может стать катастрофическим, считают члены регионального парламента.

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Как подчеркнул председатель заксобрания Андрей Шимкив, несмотря на увеличение поставок вагонов для вывоза зерна, цена на него так и не поднялась до выгодных для сельхозпроизводителей отметок. В то время как соседние регионы добиваются в федеральном правительстве открытия государственных интервенций по закупке зерна у своих товаропроизводителей, в Новосибирской области этот вопрос пущен на самотек. Принимаемых мер явно недостаточно.

Сегодня региональное министерство сельского хозяйства делает ставку на вывоз зерна в другие субъекты федерации и за рубеж. Глава ведомства Василий Пронькин отчитался перед Законодательным собранием, что 2,6 миллиона тонн товарного зерна, выращенного в этом году, предстоит разместить на территории Новосибирской области, а свыше одного миллиона тонн — реализовать за ее пределами.

— Традиционными направлениями вывоза зерна являются потребители, с которыми действуют долгосрочные договорные соглашения, — Пермский край, Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, субъекты СФО, а также Азербайджан. Кроме того, порядка двухсот тысяч тонн будет направлено в Монголию и Китай, рынки которых были открыты в предыдущие годы, — рассказал Василий Пронькин.

По его мнению, ситуация стала особенно напряженной лишь в октябре, когда основные сельскохозяйственные районы закончили уборку. Но почему эффективных мер для повышения рентабельности отрасли не было принято раньше — на этот вопрос депутаты вразумительного ответа так и не дождались.

По словам зампредседателя парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Глеба Поповцева, заксобрание совместно с правительством региона в последние годы планомерно занималось вопросами инвентаризации земель сельхозназначения, использования залежных земель, удобрений и средств защиты растений.

Результат — рекордное увеличение урожая.

— При этом налицо — отсутствие грамотной политики реализации зерна, — подчеркнул Глеб Поповцев. — О том, что в области будет переизбыток пшеницы, стало понятно еще год назад, но с мертвой точки проблема сдвинулась только после обращения депутатов заксобрания к федеральному правительству. Мало того, на сегодняшний день нет анализа сложившейся ситуации, а самое страшное, что мы не видим перспектив.

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Введение запланированных мощностей животноводческих комплексов увеличат внутреннее потребление, однако это поможет аграриям лишь отчасти. Кроме того, может возникнуть и переизбыток молока.

В то же время в регионе увеличиваются площади посевов технических культур — сои, подсолнечника, рапса. На них цены уверенно держатся на выгодном для производителей уровне. Но и здесь, как отметил председатель аграрного комитета заксобрания Олег Подойма, нет четкого понимания перспектив.

— Сегодня в нашем сельском хозяйстве существует динамика переноса сложных вопросов на следующий год, — считает Олег Подойма. — Есть опасения, что дополнительные объемы технических культур, которые будут произведены в следующем году, превысят элеваторные мощности.

Выходом, по мнению депутатов, может стать пересмотр всей стратегии развития сельского хозяйства области — с учетом сложившейся в этом году ситуации и решений, принятых в соседних регионах, совместно с которыми необходимо добиваться дополнительного внимания федеральных властей к АПК Сибири.

Прямая речь

Денис Субботин, зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям:

— Для получения госдотаций каждому крестьянину в обязательном порядке нужно сохранить или увеличить площади под зерновыми и бобовыми культурами. Соответствующие документы были разосланы в районные управления сельского хозяйства, доведены до сельхозтоваропредприятий. Хорошо, увеличили. А зачем, если знали, что у нас избытки урожая? Сегодня анализ по вывозу зерна проводится без учета переходящих запасов. То есть смотрим на час вперед, а на год-два — даже не пытаемся.

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