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07:07 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирск получит дополнительные миллионы из областного бюджета

Наказы депутатам горсовета Новосибирска подкрепили финансами.

Источник: "Российская газета"

Депутаты Новосибирска приняли в первом чтении бюджет города на 2018-й и плановый период 2019—2020 годов. Они настояли на том, чтобы в приоритете осталось финансирование наказов избирателей.

Прежде чем обсудить проект главного финансового документа на сессии горсовета, депутаты разбирали его «по пунктам» на профильных комиссиях Совета депутатов и комитетах мэрии. Стало обычной практикой, когда все желающие в ходе публичных слушаний могут ознакомиться с данными, представленными бюджете, узнать, из чего и как складываются статьи доходов и расходов, куда в первую очередь будут направлены средства. По оценке Контрольно-счетной палаты области, проект городского бюджета проработан хорошо.

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Основные его параметры были озвучены на 21-й сессии горсовета: доходы составят 37,5 миллиарда рублей, расходы — 38,86 миллиарда. В прогнозном плане на следующие два года запланирован постепенный рост показателей. В 2018-м дефицит превысит 1,3 миллиарда рублей, и по сравнению с текущим годом он уменьшится почти на миллиард. В будущем году, как ожидается, дефицит частично будет покрыт за счет областных трансфертов и федеральных субсидий.

Накануне 21-й сессии горсовета депутаты заксобрания региона приняли исключительно важное для областного центра решение — направить городу 839 миллионов рублей. Часть этих средств пойдет на финансирование общественного транспорта, строительства образовательных учреждений №№ 37, 82 и школы в Чистой Слободе, а также решение проблем обманутых дольщиков.

По словам председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, получение дополнительного финансирования стало возможным благодаря эффективной работе комиссии по межбюджетным отношениям, в которую входят депутаты горсовета и заксобрания. Этот опыт спикер считает положительным. На его взгляд, он говорит о том, что совместно депутаты разных уровней могут решать сложные вопросы на благо города и его жителей.

— Важно, чтобы в бюджете на 2018 год были заложены средства на исполнение наказов избирателей. Об этом мы не раз говорили со специалистами мэрии и находим поддержку в этом вопросе. Недопустимо, чтобы невыполненные в этом году наказы таковыми и остались, — подчеркнул спикер горсовета.

По информации председателя комиссии по наказам избирателей Совета депутатов Новосибирска Антона Тыртышного, в план на следующий год включено 865 наказов.

Важно, чтобы каждый был подкреплен финансированием, но более полная картина будет представлена ко второму чтению бюджета.

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Приятной новостью стало увеличение доходной статьи бюджета-2018 на 1,8 миллиарда рублей — город получит трансферты на выполнение федеральных проекта «Безопасные и качественные дороги» и программы «Формирование комфортной городской среды». Эти средства могут пойти в том числе и на выполнение наказов избирателей. В целом объем трансфертных поступлений ожидается на уровне 15,9 миллиарда рублей.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов предложил увеличить объем средств для борьбы с незаконной торговлей. Кроме того, он считает важным поддержать территориальные органы самоуправления, которые взяли на себя решение ряда городских проблем.

— Необходимо подготовить предложения по поиску дополнительных доходов. Бюджетные трансферты — это хорошо, но не годится самому крупному муниципальному образованию ходить с протянутой рукой, — высказался Игорь Салов.

Во втором чтении проект бюджета планируется рассмотреть на сессии горсовета 25 декабря.

Тем временем.

Депутаты горсовета большинством голосов поддержали строительство четвертого моста через Обь в створе улицы Ипподромской. Заслушав доклад министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, депутаты задали ему немало вопросов, касающихся реализации проекта. В частности, депутаты считают, что строительство дополнительных мостовых переходов и привлечение на это федерального транша позитивно скажется на развитии города. Однако они попросили предусмотреть возможность бесплатного проезда по будущему мосту для льготных категорий граждан.

Прямая речь

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов Новосибирска:

— Бюджет Новосибирска мы приняли в первом чтении. Он формировался в сложных экономических условиях. Перед вторым чтением предстоит большая работа. На прошедшей сессии прозвучали предложения, которые необходимо изучить и конкретизировать. Особое внимание обращено на исполнение наказов избирателей. Это те задачи, которые жители города поставили перед нами во время избирательной кампании. Мы не можем их игнорировать. В бюджете нет отдельной статьи на исполнение наказов, финансирование предусмотрено по разным статьям. Есть наказы, которые требуют больших затрат, но есть и такие, которые можно выполнить при небольшой поддержке. Это благоустройство и освещение дворов, улиц, оборудование детских площадок, ремонт дорог частного сектора. Ко второму чтению будет подготовлена информация об объеме финансирования наказов, запланированных к исполнению в 2018 году. Мы сделаем все возможное, чтобы финансирование наказов избирателей было увеличено, и эта работа выполнена по максимуму.

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