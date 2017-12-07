Субсидирование омских фермеров увеличится до 150 миллионов рублей
В Омской области подвели итоги Года животноводства. Регион полностью обеспечивает себя молоком, яйцом, мясом.
В Омской области подвели итоги Года животноводства. Регион полностью обеспечивает себя молоком, яйцом, мясом.
Накануне, 6 декабря, в Омске прошла международная
Как пояснили в правительстве Омской области, на секциях обсуждался опыт и нововведения в животноводстве по шести направлениям: кормлению сельскохозяйственных животных, кормопроизводству, ветеринарии, повышению рентабельности отрасли
За последние пять лет в отрасль инвестировали 3,2 миллиарда рублей, реконструировано 137 животноводческих объектов, открыто 30 новых доильных залов, появилось 35,7 тысяч мест для содержания скота.
В этом году регион преодолеет планку по «средним» удоям в 4,5 тысячи кг на фуражную корову. Специалисты полагаю, что в 2018 году удои приблизятся к пяти тысячам кг. Регион полностью обеспечивает себя молоком, яйцом и мясом.
Но еще есть куда развиваться. КФХ получили поддержку на развитие ферм, приобретение породистых животных и технику.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
— Программа субсидирования техники будет продолжена в следующем году. Сумма бюджетной поддержки увеличится почти в два раза — до 150 миллионов рублей, и в реестр субсидированной техники войдут не только машины, работающие на полях, но и оборудование ферм: кормосмесители, кормораздатчики, машины для плющения зерна. Войдет также оборудование для внесения органики, что важно для улучшения севооборота и повышения урожайности.
По словам министра, в первом квартале 2018 года в Облправительство поступить предложение субсидировать доильное оборудование. Особое внимание уделят поддержке северных районов при реконструкции и модернизации животноводческих ферм.
Кроме того будут приняты дополнительные меры по повышению эффективности растениеводства, с упором на внесение органики и приобретение минеральных удобрений. Годом плодородия предлагают назвать омские аграрии наступающий год.