Приморские бизнесмены могут узнать, когда их проверит прокуратура
Органы прокуратуры Приморского представили план проверок на 2018 год, сообщили Deita.ru в ведомстве.
Органы прокуратуры Приморского представили план проверок на 2018 год, сообщили Deita.ru в ведомстве.
План сформирован с учетом установленного моратория на проведение в 2015—2018 годах проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и применения
Из 3 тыс. 341 запланированных на 2018 год органами контроля (надзора), муниципального контроля на территории края проверок в сводный план не включены 986 проверок (29,5% от общего числа).
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля.
Вопросы обеспечения законности при проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля находятся в центре внимания прокуратуры Приморского края.