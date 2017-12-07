Приморские бизнесмены могут узнать, когда их проверит прокуратура

План сформирован с учетом установленного моратория на проведение в 2015—2018 годах проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и применения риск-ориентированного подхода и размещен на официальном сайте прокуратуры Приморского края в разделе «план проверок».

Из 3 тыс. 341 запланированных на 2018 год органами контроля (надзора), муниципального контроля на территории края проверок в сводный план не включены 986 проверок (29,5% от общего числа).

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля.