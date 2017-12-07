Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Что вы знаете о психологии: тест
Кадыров сделал заявление после отстранения РФ от Олимпиады
В Сочи построят отель из снега
Канделаки обратилась с призывом к российским спортсменам
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Названы станции метро с самыми дешевыми квартирами
В Сочи построят отель из снега
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
8На Бали проснулся вулкан Агунг
07:16 (мск), источник: Sputnik.md

Где и когда можно в Кишиневе купить квартиру подешевле

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Покупка квартиры — вопрос, не терпящий спешки, поэтому за изменениями на рынке недвижимости граждане наблюдают с неподдельным интересом.

Источник: Sputnik.md

Аналитики констатируют ценовой застой на рынке жилья в Молдове. При этом эксперты констатируют, что желание приобрести жилье у населения есть, но вот возможности купить квартиру нет.

Читайте также
Программа «Prima casă» прошла первое чтение в парламенте

Аналитики признают, что лето считается низким сезоном в недвижимости, отсюда и ценовой застой. Эксперты подчеркивают, что стабилизация среднерыночной цены на квартиры на самом низком за последнее время уровне не может не радовать потенциальных покупателей.

Самые дешевые квартиры в Кишиневе

Дешевле всего купить квартиру на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи «Lara», в среднем квадратный метр в однокомнатной обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 401 евро, а в четырехкомнатной — 383 евро.

Следом идет жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в «однушке» там обойдется в 523 евро, в «двушке» — в 481 евро, в «трешке» — в 456 евро, а в квартире с 4 комнатами — в 432 евро.

В тройку самых бюджетных вариантов вошло жилье на Скулянке. Квадратный метр в однокомнатной квартире в этом микрорайоне столицы обойдется в среднем в 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — в 464, а в четырехкомнатной — в 423 евро.

Немногим дороже жилплощадь на Буюканах. В среднем квадратный метр в «однушке» выйдет в 555 евро, в «двушке» — в 534 евро, в «трешке» — в 466 евро, а в четырехкомнатной — в 429 евро.

Пятерку недорогих квартир замыкает микрорайон Старая почта, где в квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 565 евро, в двухкомнатной — 537 евро, в трехкомнатной — в 475 евро, а в четырехкомнатной — в 467 евро.

Самое дорогое жилье в столице

Дороже всего купить квартиру в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в «однушке» в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в «двушке» — 596 евро, а в трехкомнатная квартира — 535 евро, а в четырехкомнатной — 495 евро.

Немногим дешевле жилье обходится на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в «трешке» — 506 евро, а в четырехкомнатной — 471 евро.

Третью строку в рейтинге самых дорогих квартир занимает сектор Рышкановка, а именно недвижимость на Албишоаре. Там квадратный метр в «однушке» в среднем обходится в 598 евро, в «двушке» — 570 евро, в «трешке» — в 504 евро, а в четырехкомнатной — в 494 евро.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ВЦИОМ: Молдова - в лидерах по соблюдению прав русскоязычного населения
Зиме дорогу: когда в Молдову придут снегопады
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь