Где и когда можно в Кишиневе купить квартиру подешевле

Источник: Sputnik.md

Аналитики констатируют ценовой застой на рынке жилья в Молдове. При этом эксперты констатируют, что желание приобрести жилье у населения есть, но вот возможности купить квартиру нет.

Аналитики признают, что лето считается низким сезоном в недвижимости, отсюда и ценовой застой. Эксперты подчеркивают, что стабилизация среднерыночной цены на квартиры на самом низком за последнее время уровне не может не радовать потенциальных покупателей.

Самые дешевые квартиры в Кишиневе

Дешевле всего купить квартиру на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи «Lara», в среднем квадратный метр в однокомнатной обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 401 евро, а в четырехкомнатной — 383 евро.

Следом идет жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в «однушке» там обойдется в 523 евро, в «двушке» — в 481 евро, в «трешке» — в 456 евро, а в квартире с 4 комнатами — в 432 евро.

В тройку самых бюджетных вариантов вошло жилье на Скулянке. Квадратный метр в однокомнатной квартире в этом микрорайоне столицы обойдется в среднем в 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — в 464, а в четырехкомнатной — в 423 евро.

Немногим дороже жилплощадь на Буюканах. В среднем квадратный метр в «однушке» выйдет в 555 евро, в «двушке» — в 534 евро, в «трешке» — в 466 евро, а в четырехкомнатной — в 429 евро.

Пятерку недорогих квартир замыкает микрорайон Старая почта, где в квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 565 евро, в двухкомнатной — 537 евро, в трехкомнатной — в 475 евро, а в четырехкомнатной — в 467 евро.

Самое дорогое жилье в столице

Дороже всего купить квартиру в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в «однушке» в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в «двушке» — 596 евро, а в трехкомнатная квартира — 535 евро, а в четырехкомнатной — 495 евро.

Немногим дешевле жилье обходится на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в «трешке» — 506 евро, а в четырехкомнатной — 471 евро.